黑天鵝來了！武漢肺炎肆虐 中國產業浮現斷鏈危機

武漢肺炎疫情未見減緩，除了極少數受利的產業，如口罩、生鮮配送之外，考量整體投資環境可謂有百害而無一利，因此，仍在不斷上演的全球動盪源、風險點及中國的預案等，將成為接下來觀察中國經濟未來發展狀況的重點。

2020 年 2 月 11 日，福建省一個仍未出現武漢肺炎確診案例的沿海縣城，縣民緊張的看著智慧型手機螢幕裡湖北人主演的影片，20 天下來，縣民共識是：不論貧富，只要一染上武漢肺炎，就會像影片裡的湖北人一樣要被隔離起來，下一步須面臨無法估算的後續成本。

民眾宅在家「共體時艱」

交通方面，不知是 1 月 23 日小年夜後的哪一天開始，中低收入縣民去廈門搭乘的長途大巴士和縣內農村巴士網悄悄停止營運，高速公路收費站旁停滿一排各省貨車，司機早已不知去向，謠傳那些外省司機被隔離在縣城某個老舊賓館裡。鄰縣公路隔界處雖然沒有出現湖北周圍各省的挖路築牆鬧劇，但也火速設立了崗哨，對每一部跨縣車進行登記盤查。「14＋14」是縣裡忽然冒出的熱門話題，最近一所能進行檢測的三甲醫院（註 1）遠在 90 公里外的地級市（中國的行政區劃分名稱），基層官員學到最簡單的檢測法就是隔離了！如果開車進入鄰縣，代價就是被對方先隔離 14 天，完成任務後回到老家再隔離 14 天。動車（高速鐵路）交通方面減班後仍維持運作，縣政府派人到車站駐點，對每一個下車客人進行盤查，通過的照規定進行 14 天隔離，遇到來路不明的外來人士，就直接強制送上下一班車了。

縣民日常生活採自發性的自我隔離，縣城裡只剩幾家超市和飲料店能維持營運，不得群聚聊天，只能外送或自取。保安已在各小區門口以及小巷口設崗哨量體溫，並要求填寫外出目的，宅居生活倚重的電商購物仍維持運作，不知不覺中送貨速度減緩，運費也變貴了，原因是擔負電商物流重責的民營快遞公司「四通一達」（註 2）必須遵守前述「14＋14」規則，無法擔負跨省縣業務，只剩 2019 年收編國營的順豐快遞擔負全國的電商配送，民眾在此非常時刻就須「共體時艱」。

在中國大陸常看到縣委書記為整頓市容等民生目的，發起「大幹 60 天」的短期運動，據觀察，除了留下華麗的新聞稿之外，往往虎頭蛇尾，上級立意沒問題，底層的小民卻無法感受切身利益何在。但這次武漢肺炎事件直擊縣民的敏感神經，民間說法是「三座大山」，指教育、房貸、醫療是一般家庭最沉重的三項負擔，相對於前兩項例行性質，縣民對高收費的「醫療」採取敬而遠之的態度，日常小毛病以成藥優先，「醫療」對多數人是從未出現的黑天鵝成本，再怎麼健康的身體，一旦感染傳說中的肺炎，衍生代價可能一夕拖垮自己和家庭。1 月 23 日起，這種恐懼驅使基層民眾發起一場半自發性質的運動，只用了十幾天，將氣氛輕鬆的縣城轉為難以想像的半軍事管制城堡，看著央視新聞公布的「全國新冠肺炎確診病例」人數已稍有下降，福建省從 1 月 28 日最高峰的一天 26 人下降到 2 月 11 日的 5 人，仍然保持零確診案例的縣民總算鬆了一口氣。

期盼「人民戰爭」達高峰後轉降

央視的「新型冠狀病毒肺炎疫情」每半天就要發布一次新聞，除了湖北省之外的「確診病例」數據，在 2 月 5 日之後開始呈現緩降趨勢，國務院提出 2 月 10 日復工計畫，喚起了地方官員下一個難題：以前述的福建縣城為例，縣城旁以雨傘加工為主的工業區雇用數百名江西人為主的外省工人，距離縣城 30 公里的國家級石化產業基地更雇用數百名來自華北各省的中階主管和長駐周邊廠商。他們多數因春節離開崗位，擔負第一線風險的地方官員要不要讓他們回到零確診數的城堡裡？悶在家裡已超過半個月的縣民同樣也期待又怕受傷害，只希望如央視鍾南山院士所預測：這場習主席所稱的「人民戰爭」會在 2 月下旬達到高峰後開始下降，讓大家安全回到工作崗位上。

2 月 11 日國務院記者會，提出除湖北外的各省（區、市）正在逐步復工生產，特別是關鍵醫療物資、能源、糧食、交通物流等重點領域企業均已陸續開工，據 2 月 10 日全國 22 個重點省份的最新資料顯示，口罩企業的復工率已經超過 76%，防護服企業的復工率為 77%，全國重點監測的糧食生產、加工企業復工率為 94.6%，煤礦復產率 57.8%，電力、天然氣和成品油供應充足，民航、鐵路、水運運輸網絡正常運營。

面臨「人不暢其才，貨不暢其流」窘境

國務院提出的高復工產業多屬重點大型國企，具有「從搖籃到墳墓」的廠區集中性質，受這次武漢肺炎的影響較低。與近 30 年帶動中國經濟成長的企業性質完全不同，地點從初期長三角、珠三角經「騰籠換鳥」政策轉進到新興的重慶、鄭州、武漢等地。近幾年的代表性大公司，如富士康、華為、大眾汽車、比亞迪，性質上都屬於具有群聚效應的下游組裝廠，總公司跟周邊的零件廠商、測試廠商、耗用材料廠商、維修廠商、運輸廠商、周邊服務業構成綿密的海陸空物流網、資訊網、人才網，1 月 23 日起無數類似福建縣城的案例迅雷不及掩耳地破壞了各大廠的周邊網絡，地方官員接獲國務院開工命令時，卻面臨「人不暢其才，貨不暢其流」的窘境。

回溯這次武漢肺炎事件，各地工廠停工的原因，並非不可預知的大型天災或工安意外事件，而是例行性春假停工，重新開工不需要再經過專業環安衛評單位同意，工廠負責人和對應級別地方政府取得共識即可復工，國務院的記者會只具有宣示性質，真正的決定權在各級地方政府與廠商協調後的決議，隨著前述「新型冠狀病毒肺炎疫情」統計數據的緩降，各級政府雖然無法在 2 月 10 日前復工，均已著手一步一步排除復工所需的障礙。

返回工作地恐誘發群聚交叉感染

對國務院發改委以及各級政府而言，接下來將是一場高風險的賽局，截至目前為止，各地仍未對復工時間出現稍具共識說法，最大隱憂是工人回到工作車間可能誘發第二隻黑天鵝「群聚交叉感染」的出現。假設各地已從第一波的防疫期間學到應對經驗，在避免交叉感染的前提下將傷害降到最低，預測未來劇本如下：各級政府將會以有限資源優先協助重點產業排除復工所需的人流、物流、金流障礙。以前述的福建縣城為例，國家級的石化產業基地裡的省營石化廠已開始對滯留各省員工發布命令要求回到崗位，這家省政府持股的公司可以跳過縣級政府命令自行安排隔離計畫，同時也運用省級政府力量排除現有物流障礙，提供金融疏通措施，甚至協助上游關鍵零件廠商到位以利復工。依此類推，地級市、縣級政府也根據自訂發展計畫，以有限資源優先協助口袋裡的重點產業，值得注意的是，地方政府已在 2018 年隨著「國地稅合一」失去了最重要資源項目「地稅減免」，在上述省市縣各級政府層層運作的劇本之下，即使躲過了第二隻黑天鵝，可預見的效應就是非重點產業沒有政經關係、又不具競爭力的小型民營企業將面臨更嚴酷的經營環境，甚至遭到基層官員以防疫安全為由進行敲詐，在不發生政治變局的前提下，總體局面更接近習近平所推動的「國進民退」。

這次武漢肺炎疫情，除了極少數受利的產業，如口罩、生鮮配送之外，考量整體投資環境可謂百害無一利，2003 年 SARS 發生在加入 WTO 後的經濟高成長期，2019 年已今非昔比，中國政府忙於應付貿易戰、產業外移、房地產泡沫等經濟問題轉趨保守；2019 年 12 月 6 日習近平總書記主持中共中央政治局會議分析研究 2020 年經濟工作，強調全面做好「六穩」──「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」工作。諷刺的是，會後不到 50 天就出現了武漢肺炎這隻黑天鵝，個人觀察，這也動搖了部分基層官員和民眾對政府的高度信任，回顧中央工作經濟會議上所提的「世界大變局加速演變的特徵更趨明顯，全球動盪源和風險點顯著增多。中國要做好預案。」接下來的重點觀察仍是在不斷上演的全球動盪源和風險點，以及中國的預案為何。（本文作者為台灣金融研訓院顧問）

註 1：「三甲醫院」條件：指醫院床位總數 500 張以上、每床至少配備 1.03 名衛生技術人員 0.4 名護士以及各項公衛考核條件的醫院。

註 2：「四通一達」指中通、圓通、申通、百世匯通、韵達五家民營快遞公司，已在 2 月 11 日起獲准復工。

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