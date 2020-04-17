Fed助陣 美國優先擔保高收債看漲

為提振新冠肺炎疫情所造成的經濟衝擊，美國聯準會貨幣寬鬆政策火力全開，為債市注入強心針，也因此，近期債市開始絕地反攻，法人指出，根據過去經驗，Fed 實施 QE 時期，美銀美林優先擔保高收益債指數皆出現大漲行情，平均年化報酬率超過一成以上，值得留意。若是對未來景氣仍懷有不確定感者，則可透過組合債券基金，降低風險。

3 月新冠肺炎疫情在全球擴散以來，實體經濟活動急凍，世界各國迅速採取相關貨幣與財政政策，全力對沖疫情風險。由於近日歐美疫情出現放緩跡象，且石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）達成減產協議，股市大反攻，債市也回穩。

統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，聯準會宣布購債範圍擴及高收益債，再加上 OPEC + 協議減產，緩和了原先市場對於能源公司違約風險的擔憂，近一周以全球高收益債券指數大幅反彈上漲 5.33%、全球投資等級企業債指數上漲 3.38%，美國公債指數回跌 0.18%。

而高收益債依據有無資產抵押，分為無擔保高收債及優先擔保高收債，後者因為債權可優先償債，順位高於其他債券和股權，因此，市場波動時，可以帶來較佳的資本結構保障。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢指出，從歷史經驗來看，Fed 實施 QE 時期，美銀美林優先擔保高收益債指數皆出現大漲行情，平均年化報酬率上看 10%~20%，配合美國財政政策也全力做多，有利美國高收債後市表現，目前正是布局美國優先擔保高收益債的時機。

資料來源：Bloomberg；台新投信整理；優高收採美銀美林優先擔保高收益債指數。

據 Bloomberg 統計，在 2008 年 11 月至 2015 年 3 月期間，Fed 共進行六次 QE，美銀美林優先擔保高收益債指數皆出現大漲行情。以 2009/4~2009/10 為例，美銀美林優先擔保高收益債指數總報酬高達 32%；在 2012/9~2012/12 短短四個月期間，美銀美林優先擔保高收益債指數總報酬高達近１成；在 2012/9~2013/12 期間，美銀美林優先擔保高收益債指數累計總報酬逾 12%。

尹晟龢指出，Fed 突襲市場 QE 無限上綱，對於刺激美國及企業經濟將有很大助益，同時也將帶動優先擔保高收益債的漲升行期，建議投資人可將低波動高收益的優先擔保高收益債納入長期核心資產配置。

統一投信則建議，對未來景氣仍懷有不確定感的債券投資人，可以透過組合式債券基金，由經理人隨著市場變化，評估風險與收益，動態調整高收益債、投資級債及政府公債等不同券種配置，依各區域總經情勢調整比例，長期持有一籃子的債券標的，就不用擔憂短期的市場波動風險，即使出現單一企業債券違約，對於投資組合的影響也有限。