油價跌到1字頭 想抄底可以再等等

全球原油供給過剩，導致國際油價失守 20 美元關卡，近日在 1 字頭徘徊，投資人都想知道可以抄底了嗎？專家認為，油市短線因利多消息會進入盤整型態，打底還未完成，保守觀望為上策。

國際能源署（IEA）表示，新冠肺炎迫使全球 187 個國家採取封閉式管理，抹去近 10 年來的原油需求成長，未來幾周油價依然面臨下跌壓力，而 4 月可能是史上最慘的一個月，甚至今年恐是油市史上最慘的一年。

儘管 OPEC 及夥伴國達成協議，同意在 5 月、6 月每日減產 970 萬桶，創下史上最大減產行動，但油市並不領情，短暫拉升後又回落，紐約原油跌破 20 美元，持續在 1 字頭低檔徘徊，顯示減產規模無法抵銷需求崩潰。

油價能否回穩，還需觀察各國疫情，只有經濟恢復正常消化庫存油量，才有機會止跌反彈。外匯投資講師方鈞撰文指出，油價因利多消息短線會進入盤整型態，後續需觀察是否站穩 19.06 美元，若跌破表示仍有下修空間，真正較佳的進場點是，等待震盪整理後向上突破盤整區間，在區間內建議謹慎觀望，等待疫情緩和及 K 線表態後再投資會較安全。

外匯專家李其展也認為，油價跌至 18 年新低，目前走勢仍是偏空格局，想進場的投資人可以再耐心等待。築底完成後可透過期貨、ETF 短線操作，或以遠月份期貨波段投資。