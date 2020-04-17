IMF：疫情等因素恐使拉丁美洲10年經濟零成長

國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，新冠肺炎疫情如今在全球大流行，再加上近年來的其他問題，拉丁美洲和加勒比地區在 2015 年至 2025 年的 10 年中，很可能會出現經濟「零成長」。

IMF 負責西半球事務的主管 Alejandro Werner 表示，拉丁美洲國家目前正面臨自 1950 年代開始記錄以來最嚴重的經濟衰退。有鑑於今年經濟衰退的預期，以及旨在控制疫情的政策影響，只要疫情能夠獲得控制，該地區經濟有望在 2021 年出現強勁復甦，但仍不足以彌補因疫情和近年來其他事件所帶來的衝擊與破壞。

「我們預期，在 2015 年到 2025 年的 10 年當中，該地區將經歷各項事件所累積的負面衝擊。總體來說，我們預期拉丁美洲在這 10 年中，極有可能出現零成長。」Werner 說道。

IMF 本週在《2020 年世界經濟展望》中預測，疫情持續擴大，使地區的近期狀況導致經濟活動「直線下降」，恐使拉丁美洲今年經濟萎縮 5.2%。

IMF 預期拉丁美洲今年經濟成長 - 5.2%(圖片：IMF)

專家們預測拉丁美洲即將出現的區域經濟問題，將帶來「非典型的供需衝擊」，加上該地區在近期面對新冠疫情帶來的挑戰和高昂的融資成本，該區域將需要採取前所未有的方法。

Werner 也表示，國際貨幣基金組織擔心疫情的大流行也有引發拉丁美洲社會動蕩的可能性。去年，拉丁美洲就已經發生了一些抗議活動。為防止可能的破壞，拉丁美洲國家在制定應對疫情措施時，也將注意社會各層級的補助與救援。