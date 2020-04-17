【群益投顧】台積電強漲領軍大盤，個別股轉震盪加劇，大盤上攻季線留上影線

一、盤勢分析

今日大盤在台積電領漲下跳空強漲，指數早盤一度大漲約 335 點，但台積電強漲也出現一定程度資金排擠效應，導致個別股轉震盪加劇，使得大盤上攻季線後留長上影線。盤面焦點部分，SEMI（國際半導體產業協會)最新公布「全球半導體設備市場報告」指出，台灣穩去 (2019) 年擠下南韓奪全球半導體新設備的最大市場寶座。台積電 (2330) 看好 5G 及高效能運算的長期需求，昨 (16) 日法說會中宣布全年資本支出維持先前的 150~160 億美元新高預期，並無調整。(半導體)設備相關個股今日開盤大漲，但不久就呈現大幅震盪的狀況，顯示大盤進入季線反壓，個別股強弱轉趨分歧、操作難度拉高的態勢；辛耘 (3583)、弘塑(3131)、家登(3680) 等設備相關個股開盤不久直攻漲停，弘塑、家登隨後漲停打開，但與台積電設備供應最直接關聯的漢唐 (2404) 一早便漲勢相對溫吞，乃至一些早盤強漲的設備相關個股，如信紘科 (6667)、世禾(3551)、瑞耘(6532) 等，早盤一度強漲後便明顯回落，晶彩科 (3535) 甚至開高後一早就逆勢翻黑。

二、盤勢預估

美股近期在市場一片保守擔憂氛圍下持續攀高，相當程度折射出軋空的氛圍。美國商務部週三 (15 日) 公佈最新資料顯示，美國零售業的總銷售額較上月下降 8.7%，創自 1992 年以來最大跌幅。全美零售商聯合會（NRF)首席經濟學家 JackKleinhenz 指出，"三月只是開始的第一個月，許多商業仍在營業；即使五月份經濟重新開放，消費者的行為也可能需要很長時間才能適應，恢復之路可能漫長而緩慢"。今日大盤強漲，不過個股強弱分歧漸顯，操作難度拉高。泛防疫概念股普遍逆勢回弱，但個別股如 "瑞德西韋" 概念的中化生續飆漲，檢測染疫相關概念的亞諾法 (4133) 也攻上漲停，折射出階段族群個股基期調整的態勢外，題材、業績均受惠的半導體設備股強弱亦顯分歧，同樣凸顯出題材受惠族群，強弱分歧逐漸加大的可能發展。抗疫藥物概念今日早盤便逆勢走弱，折射出今日大盤強漲，係因為美科技股連日強漲，昨日美總統統川普公布三階段重新開放計畫，今日亞洲盤美期指電子盤跳空續強漲，加上昨日台積電法說優於市場預期等多重科技股利多交會，形成資金相對排擠效應(科技股強，抗疫概念股資金抽離)。

不過，生產瑞德西韋 (Remdesivir) 的吉利德科學公司 (GileadSciencesInc.，GILD) 的股價周四盤後一度飆漲逾 14%，此前有報導稱，瑞德西韋在治療新冠病毒患者方面顯示出了良好的效果。此前表示著手於 Remdesivir 製程研發，歷經月餘，日前已完成實驗室製程開發、純度為 99.72% 的中化生 (1762) 連續第二個交易日跳空漲停。結構顯示，整體泛防疫概念股漲多壓力漸增，收窄聚焦範圍，往低基期、題材強度高的個股移動的態勢。

三、強勢股

電子：

台積電 (2330)、定穎 (6251)、智邦 (2345)、晶電 (2448)。

非電子：

台耀 (4746)、力山 (1515)、台塑 (1301)、國泰金 (2882)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據