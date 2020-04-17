這次真的不一樣 法人：市場閃崩後將會有t型反彈

新冠肺炎疫情失控，衝擊全球經濟，疫情過後，經濟究竟會如何反彈？法人認為，疫情風暴過後，經濟成長雖然會恢復，但可能無法達到疫情前的水準，恐將呈現「小 t」走勢。

無論怎樣的經濟衰退，都會有一種基本的型態，M&G 收益優化基金經理人伍諾德 (Richard Woolnough) 表示，經濟衰退的原因，可能是金融情況嚴峻，市場泡沫破滅、油價忽然間急遽升高，或者是以上的問題同時發生。這次的衰退不一樣：是一個 「坐在家裡、危機從天而降」的衰退。

一般而言，經濟成長越強勁，投資人承擔信用風險的意願更高，因此信用利差越低，反之亦然。現在的利差水準，已經預先反映經濟大幅下滑的情況。

而此次經濟衰退前，各國央行早已推出非常寬鬆的貨幣政策，伍諾德 (Richard Woolnough) 指出，貨幣政策對經濟的影響需要一段時間才能顯現；例如：Fed 於 2016 年上調政策利率後，經濟在 2018 年才開始放緩；Fed 在 2019 年初停止升息，隨後開始降息的效果在一年多後逐漸奏效；雖然 ECB 因政策利率已經觸底反應空間有限，但 Fed 和 BoE 仍有空間。

經濟衰退三個階段 這次會有不同？

新冠疫情致使經濟活動暫停，IMF 甚至預測全球經濟萎縮程度，如同 1930 年代的大蕭條時期，究竟疫情過後，經濟走向是會呈現 V 型? U 型? 還是 L 型復甦，備受全球關注。

伍諾德 (Richard Woolnough) 分析，經濟衰退有三個階段，首先是衰退初期：這次的衰退，大家都很有感，因為就發生在你我身邊，作息已經快速改變，大家消費停止，例如：旅遊、觀光，衰退不是逐漸發生，是突然叫大家都不要動，立刻停止消費，這種情況，以前從來沒有發生過。而經濟衰退的型態，通常會用 U 型衰退、或 V 型衰退表達，這次衰退的第一階段有點像 U 型，劇烈快速的垂直向下，許多國家的 GDP 都呈現史無前例的急墜。

第二階段是衰退後期：這次衰退是因為新冠病毒，病毒的發展，就像是流感的模式，有季節性，擴大散布、染病之後，大家就會產生抗體。因此，不久之後，也許在三個月之後吧，政府禁令會開始放鬆，大家就可能有機會正常生活。這反彈，會非常巨大，這時，經濟數據會呈現快速地大幅改善，這不會是 V 型或 U 型反彈，而是直沖上天的 I 型反彈。

第三階段是衰退之後：但這樣劇烈震盪，一定會在經濟體系中，留下一些永久的傷痕。人們的行為模式會改變，特別是一些體質虛弱、又依賴日常消費的產業，會產生永久性的傷害。買車需求，可能會遞延；但像看電影這樣的經濟活動，就會消失。

往好的方面看，大部分開發國家的失業率，現在都在低檔，大部分的民眾也都有工作，因此，很多企業應該都能保持經營穩定，同時也希望那些經營環境較差的公司，可以得到必要財務支援。

風暴過後 經濟恐將無法復原至疫情前水準

在市場急速且猛烈的下滑、又快速復原的過程，伍諾德 (Richard Woolnough) 稱之為 T/t 型走勢，如果經濟成長沒有辦法回復到原先的水準，則稱之為『t』型走勢，如果經濟成長可以恢復到原先的水準，則稱之為『T』型走勢。目前則端看政府的措施能否一舉消除負面的干擾，與經濟成長能否回到疫前的水準，才能確定未來是大 T，還是小 t 的走勢。

不過，伍諾德 (Richard Woolnough) 認為，風暴過後，經濟成長雖然會恢復，但可能無法達到疫情前的水準。

衝擊最大的產業或經濟體，下滑速度及反彈幅度，都會比一般更大，對於信用市場的投資人來說，在這時候，最重要的是要能區分投資標的的信用品質。

伍諾德 (Richard Woolnough) 認為，高收益投資標的的違約風險，應該會升高(上回經濟衰退的經驗，高收益公司五年內違約的比率，大約在 30%)，投資等級存活機率就大得多(上回經驗，投資等級公司五年內違約的比率，大約在 2%)。

他表示，這次衰退真的不一樣，大家知道它為何發生，比以前更清楚這場風暴可能持續的時間，也更有把握地預測衰退會如何結束。