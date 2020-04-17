央行放寬專案融通條件 惟沒有稅籍的小攤商恐難取得貸款

台灣央行已於 4 月 1 日開辦中小企業貸款專案融通業務，為了讓小規模營業人能儘速取得營運週轉金，央行今 (17) 日再放寬專案融通條件，銀行受理小規模營業人貸款可採簡易評分表取代財務報表或 401 報表，不過，若是小攤商沒有稅籍登記，恐怕還是不容易申請到專案貸款。

圖表：央行提供。

央行今公布增訂小規模營業人簡易申貸方案，4 月 20 日起生效，每戶最高申請額度 50 萬元，利率不超過 1%，且銀行承作本貸款方案可搭配政府相關紓困振興貸款措施；不過，「小規模營業人」限制為─有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人。

央行業務局局長陳一端說明，觀察到有些小規模的營業人，因其編制的財報相對不是那麼完善，不容易按銀行授信流程申請貸款，因此增加此方案，令銀行受理小規模營業人貸款可採簡易評分表取代財務報表或 401 報表辦理，藉此加速簡化核貸流程。

不過，陳一端坦言，若是小攤商沒有稅籍登記，恐怕還是難申請到專案貸款。

據央行統計，目前已推出的融通方案 A 和 B，合計受理約 400 多件，金額約 9 億元，公股銀行多半已受理，並將督促民營銀行加速辦理。