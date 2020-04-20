〈六角董座專訪〉代理商是衣食父母 雪中送炭加深魚水相輔關係

新冠肺炎疫情重創餐飲業，產業環境面臨大洗牌，六角 (2732-TW) 董事長王耀輝和執行副總王麗玉坦言，這是創立六角 16 年以來面臨的最大挑戰，所幸，在現金存量充足優勢下，可有效給予各國代理商強力支持，強調「視代理商為衣食父母」，也重視長期合作關係，此次風暴反而使代理商對六角的品牌更具經營信心，疫情過後重回成長步調無虞。

4 月對代理商權利金僅收 50% 付款條件放寬

六角在疫情初期即統計現金存量，目前台灣母公司和中國杭州瑞里均現金充足，王麗玉說明，在不調整組織不縮編的前提下，杭州瑞里握有現金可支應長達 60 個月之久，而台灣事業也可支撐達 24 個月，因此，目前集團以防疫為優先，暫無需擔憂經營面，同時有餘力提供代理商強力支持，例如付款條件放寬、4 月對代理商權利金僅收 50%。

「疫情當然會對營收和獲利有部分影響」，不過，中國各城市陸續解封後，王麗玉觀察到，人潮已達到過去水準的 70.8%；以今年一整年來看，由於減少權利金收入、各地人流尚未回復至正常水準，預估業績表現最差會落在 4 月，之後逐漸回穩應無虞。

六角經營團隊中國疫情甫升溫之際，即召集中國事業體所有主管視訊探討因應對策，並於 3 月上旬台灣集團總部完成模擬異地辦公，除了各門市外，員工分至三處辦公。

具兩岸防疫經驗 提供歐美東南亞代理商超前布署措施

由於兩岸疫情擴散時間點較早，比起其他國家擬定防疫相關對策可說是「超前布署」，王麗玉提到，其他區域代理商如澳洲、菲律賓和馬來西亞等地陸續發生封城、封國等緊急狀態下，在兩岸的防疫經驗反而可快速且有效提供給該地代理商。

王耀輝進一步說明，看待與代理商的關係是─「大家都綁在一起」，再加上代理商財務結構多半不差，部分還是當地知名餐飲集團，若讓代理商延後付款一個月，母集團現金流無虞，全力支持代理商度過此次疫情。

「過去和代理商不斷強調現金存量，經過這次，他們調整體質和增強現金部位的態度將更積極」，王耀輝認為，在提供種種強力協助後，代理商對日出茶太品牌勢必更具信心。

六角國際開發團隊過去 1-2 個月並未閒著，每周維持與前 20 大代理商 (東南亞、日本、歐洲) 開會溝通，「即便是財務體質很好的大型代理商，營收一定都會受衝擊，越是困難越要與代理商保持很好關係」。

王麗玉強調，「視代理商是我們的衣食父母 把他們的市場看的比我們重要」。

整體而言，由於財務和經營體質健全、代理商也在各國市場穩住陣腳，王耀輝與王麗玉認為，等待疫情過去同時，正儲備好自己的能量，為接下來恢復正常營運已做足準備。