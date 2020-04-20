〈六角董座專訪〉現金部位夠股利照發 將持續併購擴市占

不同於其他餐飲同業和觀光業者罕見將今年配息率調降，以保有更充裕的現金部位，連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 由於帳面上現金充足，「先不動股利」以回饋股東經營成果，六角董事長王耀輝和執行副總王麗玉認為，目前帳上資產來看仍是產業領導者，主動洽詢併購的業者眾多，在疫情引發品牌淘汰賽後，持續擴展市占無虞。

王耀輝強調，這次疫情是短空長多，將淘汰很多兩岸中小型手搖品牌，現在要討論的是─如何比競爭者復甦更快，「這個行業是現金流生意」，以目前帳上資產來看，六角是產業領導者，當市場大規模汰弱留強，六角反有望進一步擴展市場。

談到日前併購的天恩粉圓，王耀輝說，生產粉圓製程不難，在同樣生產流程和配方下，天恩優勢在於相較同業表現更穩定，尤其可針對全球超過 40 個國家的食品安全法規調整配方和保存方式，符合六角全球布局需求。

六角去年中旬已為天恩導入上市櫃使用的 ERP 系統，並派駐六角總部的研發、業務和採購部分人員，王耀輝認為，「買東西 (併購) 容易，但投後管理困難」，目前天恩粉圓市占率約 23%，目標上看 30-40%，可望成為六角未來全球市場擴大布局重要後援。

談到併購經驗，六角在 2017 年 4 月併購新竹老字號傳統布丁蛋糕店「春上布丁蛋糕」後，截至目前已將店數由原本的 1 家增至 12 家。

而在 2017 年底併購杭州瑞里後，杭州瑞里 2018 年獲利翻倍，去年又成長 20%，在中國總店數已達 1600 家，王耀輝強調「併購新的事業體並非單純拿數字，重要在投後管理」，雖說其原本的團隊已經夠強，但六角目標是將併購的事業體進一步擴展經濟規模。

王耀輝更透露，目前握有的併購口袋名單眾多，但「如果只做台灣市場比較沒有興趣」。

在手搖茶本業上，即便面臨疫情的嚴重干擾，但六角全年仍維持門店成長 30% 的目標，主要是因今年前 2 月展店已加快，總開店數超越去年第一季，儘管因疫情影響延後展店速度，「全年一定沒問題」。其中，加拿大第 100 家店有望於年底開出。