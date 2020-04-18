〈分析〉內需真能幫助中國GDP第二季「轉正」？

中國於 4 月 17 日公布第一季 GDP，沒有意外 GDP 呈現大幅度衰退，報年減 6.8%，數據也不如市場預期的年減 6.5%，但可喜的一點是這是過去式的中國，進入到第二季，隨著中國各地一一解封，復工復產持續進行，雖然未回到常態，但似乎已見到底部。

進入第二季的體檢

從上游用電數據來看，中國五大發電集團煤庫存已經明顯下滑，反應在復工復產下，用電量漸漸回升。不過從下圖還是能看出，雖然第二季是傳統淡季，但受到新冠肺炎疫情影響，需求離常態還是有段距離，中國發電廠煤庫存明顯高於往年。

資料來源: wind，中國五大發電集團煤炭庫存可用天數 (天)

此外，4 月份前半個月，中國五大發電集團日均發電耗煤年減幅已明顯縮小，除了去年同期基期低外，更重要的是在全面復工下，帶動用電需求，如 4 月以來鋼材產量衰退幅度減少，汽車、化工等等主要產業開工率也呈現漲多跌少，反應中國景氣正在回升中。

資料來源: wind

3 月份施工所需的挖土機銷售量年率由負轉正，明顯回升，印證中國在疫情逐漸受控後，各地建案陸續恢復開工，使得挖土機需求出現改善，其中，與基建項目相關性較強的小型挖土機銷售量反彈更強勁。

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水泥方面，4 月上旬，隨著建築工程全面復工，中國水泥市場需求增溫趨勢明顯，長三角和珠三角地區大部分水泥廠出貨量已達到過去平均 9 成水準，甚至產銷平衡。水泥價格也出現止跌反彈的跡象，至於庫容比是急速下滑。

資料來源: wind

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至於鋼價同樣在進入 4 月份已出現反彈，此外，主要鋼廠鋼材產量跌幅縮小，高爐開工率回溫，產能持續恢復中。另一方面，鋼材庫存開始去化，反映需求端同步改善。

資料來源: wind，Mysteel 重點鋼廠鋼材產量 YOY(%)

汽車產業雖然整體仍處低檔，但也有出現復甦的跡象。根據中國乘聯會數據顯示，4 月的前 12 天乘用車批發與零售均回升。隨著銷售情況改善，庫存壓力也有所減輕，即使 3 月汽車經銷商庫存依然偏高，但已較 2 月大幅回落。不過，目前汽車生產依然偏弱，半鋼胎開工率已連續兩周下滑，保持在 14 年以來同期新低，意味零售端去庫存的情況仍待加速。

資料來源: wind

最後則是內需火車頭房市，4 月前 15 天中國前 35 大城市房屋銷售量年減幅略為減少，其中，一、二線城市跌幅縮小更是明顯，而三、四線則因去年同期高基期因素，使得衰退幅度又略擴大。而上周中國十大城市房屋庫存銷售比持繼續下滑，但仍處 16 年以來同期新高，反應中國房市有改善，但力道還是不足。

中國第二季經濟仍有隱憂

進入 4 月份中國大部份的經濟數據均有所回溫，特別是內需相關指標，為第二季開創一個好的開始，但現在仍是要謹慎看待，即便中國內需市場能得到政府刺激政策的帶動，但外需還是要看全球疫情發展而定。

由此可知，中國經濟在第二季首要面對的問題就是歐美需求何時能回溫。好消息是歐洲已經開始有部份國家解除防疫時期的限制，包括開放零售商店，而百貨商場等也準備陸續開業。

但不容過度樂觀的是，歐洲尚未回到常態，且美國疫情還是處於起起伏伏，尚未出現一個持續穩定的下滑趨勢，這必定對於需求是一大衝擊。

整體來看中國經濟進入第二季已有持續好轉的跡象，但與去年同期相比還是處於衰退，同時第一季中國衰退幅度過大，再加上歐美需求回到常態還是要再等一段時間，且在疫情趨緩之際，還要嚴防二度爆發的可能性，因此中國第二季 GDP 成長率要翻正，仍不容易。