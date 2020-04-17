〈美股早盤〉肺炎藥物臨床試驗傳佳音 道瓊早盤大漲逾500點

根據醫學網站 STAT 報導，芝加哥大學醫院以新冠肺炎 (COVID-19) 重症病人為對象，使用生物製藥公司吉利德 (Gilead) 的抗病毒藥物「瑞德西韋」(Remdesivir) 進行試驗，發現大部份的病人皆快速康復並出院。

該消息提振投資人的信心，而若該藥物能夠有效治療肺炎，則封鎖措施將可提早解除，經濟活動重新開放的日程亦有望加速，並可避免經濟更進一步的惡化。

週五 (17 日) 美股延續昨日的漲勢，於早盤四大指數皆漲，道瓊大漲超過 500 點，台積電 ADR 則上漲 2.41%。

美國經濟活動重啟

美國總統川普於週四 (16 日) 發佈分三階段進行的重啟經濟指南，規定各州和地區在滿足檢測標準、盡快提供防疫裝備等多項條件下，才能分階段放寬遏制新冠疫情的限制性措施。

根據該指南，「第一階段」為讓飯店、影院等場所恢復營業，「第二階段」則包括恢復學校和組織的活動，及恢復不必要旅行和選擇性的住院手術。「第三階段」將大幅放寬限制性措施，並在保持社交距離之下，重新開放酒吧、體育館和大型場所。

截至台北時間週五 (17 日)22 時許：

道瓊指數上漲 556.34 點或 2.36%，暫報 24094.02 點

那斯達克上漲 103.76 點或 1.22%，暫報 8636.12 點

標普 500 上漲 55.15 點或 1.97%，暫報 2854.70 點

費半上漲 19.24 點或 1.15%，暫報 1710.28 點

台積電 ADR 上漲 2.41% 至每股 53.64 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.613%

紐約輕原油下跌 11.47% 至每桶 17.59 美元

布蘭特原油上漲 0.32% 至每桶 27.91 美元

黃金下跌 0.87% 至每盎司 1716.70 美元

美元指數下跌 0.31% 至 99.785 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 0.38%，達 285.61 美元。

高盛集團分析師 Rod Hall 於週五 (17 日) 調降對於蘋果的股票評級，由「中立」下調至「賣出」，並將目標價由每股 250 美元調降至 233 美元。

Hall 表示，預期智慧型手機的需求量，將於 2020 年中期大幅下降，並在 2021 年初開始回溫。另外，由於經濟不景氣促使消費者開始重視成本考量，預期智慧型手機平均售價 (ASP) 的增長也將受限。Hall 預估蘋果於 2020 財年的每股盈餘將達 11.31 美元，2021 財年則將達每股 13.17 美元。

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 8.86%，達 146.02 美元。

波音在週四 (16 日) 宣布，計劃最早在下週一 (20 日) 恢復西雅圖地區工廠的商用飛機生產。西雅圖廠區約 2.7 萬名的員工將復工，佔波音總人力約 17%。該廠的 747、767、777 和 787 飛機生產將會恢復。

疫情已經使美國航空旅遊需求較一年前暴跌了 95%，波音今年的營收預計也將急劇下降。

寶鹼 (PG-US)

寶鹼早盤下跌 0.26%，達 121.25 美元。

寶鹼於週五 (17 日) 美股盤前公佈 2020 財年第三季財報，由於美國地區肺炎疫情嚴重，並造成消費者搶購及囤積衛生紙等日常生活必需品，促使寶鹼的美國地區營收於 Q3 增長 10%，整體營收則達 172.1 億美元。

寶鹼於 Q3 的稅後淨利達 29.2 億美元，每股盈餘則為 1.17 美元，高於華爾街分析師的預估值 1.13 美元。另外，寶鹼亦宣佈提高股利發放金額 6%。但是，由於匯率的變動對於該公司營收造成衝擊，寶鹼調降對於 2020 年全年的營收預估值。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

投資人普遍認為，唯有治療肺炎藥物或疫苗開發的消息，才得以支撐股市持續上漲。針對「瑞德西韋」臨床試驗效果良好的消息，Leuthold Group 策略師 Jim Paulsen 表示，若該藥物能防止疫情感染、或是減輕疫情的症狀，則將能促使經濟以更快的速度、並且更全面的恢復至正常水平。

儘管如此，小摩及巴克萊銀行的分析師卻保守認為，雖然藥物試驗效果良好的消息，是相當正面且振奮人心的，但該試驗結果僅來自於單一醫院，且仍有許多問題尚待解決。但巴克萊銀行仍表示，該藥物試驗的成果，將有望成為肺炎疫苗研發的關鍵橋樑。