〈美股盤後〉吉利德明星藥助攻 川普加快重啟經濟 道瓊締1938年來最佳雙週表現

週五 (17 日) 吉利德明星藥為新冠疫情帶來曙光，川普加快美國重啟經濟的步調，亦多頭埋下火種，能源股猛力拉抬下，美股四大指數全數收紅。

本週糟透了的經濟數據也無法抵擋多頭氣勢，道瓊週漲 2.2%，締造自 1938 年來最佳雙週表現 (15%)，標普週漲 3%，自 2 月份以來首次連續第二週上揚，那指本週上漲 6.1%，亦創 2001 年以來最高雙週漲幅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，全球確診數已飆破 221 萬例，死亡人數突破 15 萬。美國確診超過 68 萬例，死亡逾 3.4 萬人。西班牙、義大利、法國、德國等歐洲國家確診超過 14 萬。

美國總統川普週四 (16 日) 盤後發布重啟經濟指南，分三階段實施，宣稱美國有多達 29 個州可能較快地復工。

同時，德克薩斯州長週五宣布，所有門市應能在下週五 (24 日) 恢復營業。紐約州長谷古莫強調，紐約需擴大新冠檢測規模，才能安全地復工。

週五 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 704.81 點，或 2.99%，收 24,242.49 點。

標普 500 指數上漲 75.01 點，或 2.68%，收 2,874.56 點。

那斯達克指數上漲 117.78 點，或 1.38%，收 8,650.14 點。

費城半導體指數上漲 14.78 點，或 0.87%，收 1,705.64 點。

標普 11 大板掌聲響起。能源週五翻紅領漲，其次金融和工業板塊。科技五大巨擎漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.38%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.36%；臉書 (FB-US) 上漲 1.70%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.72%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.88%。

道瓊 30 檔成分股以波音 (BA-US) 領漲 (14.72%)。埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 10.40%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 8.98%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 8.99%；美國運通 (AXP-US) 上漲 7.42%；雷神科技 (RTX-US) 上漲 5.80%。

費半漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.61%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.71%；美光 (MU-US) 上漲 0.37%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.81%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.88%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.86%。

台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.40%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.02%。

焦點個股消息

吉利德科學 (GILD-US) 明星藥「瑞德西韋」的早期新冠臨床試驗證實，能幫助重症患者快速好轉，激勵其股價大漲 9.73%。

波音 (BA-US) 宣佈恢復賓州費城的商用客機產能，激勵其股價升天瘋漲 14.76% 至每股 154.00 美元，推動了道瓊大盤的強勢買氣。

寶鹼 (PG-US) 週五 (17 日) 上漲 2.63%，該公司盤前公布最新財報，疫情推動消費者搶購及囤貨必需品熱潮，其美國地區營收增長 10%，整體營收則達 172.1 億美元。

高盛集團分析師 Rod Hall 於週五 (17 日) 調降對於蘋果的股票評級，由「中立」下調至「賣出」，並將目標價由每股 250 美元調降至 233 美元。

華爾街分析

Keefe, Bruyette & Woods 交易部門主管 R.J. Grant 稱：「如果未來幾個月能最終獲得一種有效的治療方法，而不是疫苗，那麽對週期性股票或任何對經濟敏感的股票都有好處。」

華爾街認為，近期美股反彈的最重要推動力是聯準會 (Fed) 救市措施，再加上美國政府接連推出刺激方案，Penn Mutual Asset Management 投資組合經理任志偉稱：「他們解除了大蕭條。聯準會是美股反彈的主因。」

摩根大通全球量化和衍生產品策略負責人 Marko Kolanovic 分析研究住院率和客戶病床等疫情大數據，預計明年上半年美股將重回高位，警告若與聯準會對抗，通常會以失敗告終。

然而，一些分析師表示，經濟復甦可能需要比許多人預期還要久。PIMCO 表示：「多久以後，大家才會再次感到舒服地去聽場音樂會？美國政府的刺激方案無法真正達到這點。」