疫情衝擊電子產品買氣！這五檔科技股遭高盛降評

高盛 (Goldman Sachs) 週五 (16 日) 警告投資人，電子產品需求疲軟情形將持續到 2021 年，並下調 5 家公司股票評級。

高盛分析師 Rod Hall 於報告中表示，新冠肺炎 (COVID-19) 伴隨來的社交疏離措施，導致全球經濟陷入封鎖狀態，多間公司的終端市場面臨嚴峻考驗。

Rod Hall 指出，儘管高盛經濟學家預測 GDP 將在 2021 年恢復增長，但某些企業的恢復速度較為緩慢，電子消費產品需求緩慢恢復、平均售價疲軟的情況將延續到 221 年，一如我們在歷次不景氣觀察到的情況。

他表示，一項預測企業支出的數據在 3 月急遽下降，打破歷史紀錄，超越 2008 至 09 年金融危機時期的低點。他還發現許多公司存在「負面經營槓桿」風險，他表示，在如此低迷的景氣中，企業為挽留員工，刪減人力成本的速度可能比原本要慢。

以下為高盛分析師 Rod Hall 對 5 間公司股票所做的調整：

蘋果 (AAPL-US)

股票評級自「中性」下調至「賣出」，目標價自 250 美元下調至 233 美元。分析師預計，蘋果今年第 2 季 iPhone 出貨量將較去年同期大減 36%。

高通 (QCOM-US)

股票評級自「中性」下調至「賣出」，目標價自 77 美元下調至 61 美元，鑒於全球景氣低迷，手機需求疲軟，Rod Hall 認為今年和明年高通的獲利都將低於華爾街預期。

Sonos(SONO-US)

美國加州的智慧無線音響製造商 Sonos 股票評級自「買入」下調至「賣出」，目標價自 20 美元下調至 7.5 美元。「我們認為今年蘋果、高通和 Sonos 的平均售價和單位出貨量的增長率都將低於市場預期」，加上 Sonos 產品定價高，需求恐怕嚴重下降。

Lumentum(LITE-US)

蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum 股票評級自「買入」下調至「中性」，目標價自 20 美元下調至 7.5 美元，蘋果供應鏈廠遭降級，顯示出 Hall 對蘋果 iPhone 需求疲軟的謹慎態度。

Nutanix(NTNX-US)

企業雲端平台公司 Nutanix 股票評級自「買入」下調至「賣出」，目標價從 47 美元下調至 15 美元。

此外， Rod Hall 維持他對惠普 (HPQ-US) 的「賣出」股票評級和 11 美元的目標價，但他表示，高盛對惠普 2021 全年 EPS 預期，比市場預期低 41%，他們預期影印設備營收將大幅下滑。

Sonos 股價 (圖片: INVESTING)

Sonos 股價週五 (16 日) 下跌 6.3%，而蘋果、高通、Lumentum 和 Nutanix 的跌幅均較小。惠普儘管被評為「賣出」，股價仍上漲 1.6%，同期標準普爾 500 指數上漲 1.8%。