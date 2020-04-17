疫情導致Q1淨損20億美元 福特擬發行垃圾債券

據《彭博》報導，福特汽車 (F-US) 於日前宣佈，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致該公司於 Q1 淨損將達 20 億美元，為史上規模最大的單季損失，因此，福特計劃發行垃圾債券，以提升該公司的流動性。

國際信評公司穆迪 (Moody’s) 與標普全球評級 (S&P Global Ratings)，在 3 月 25 日宣佈調降福特的信用評等，由投資等級調降至垃圾等級。根據知情人士表示，為了增加帳上現金，福特計劃發行 3 年期、5 年期、及 10 年期的無擔保債券，10 年期債券的殖利率將為 11%。

福特的 CEO Jim Hackett 表示，福特已暫停股例發放計劃，並於上個月動支了兩個信用貸款額度，金額共達 154 億美元。另外，由於疫情導致汽車市場需求量下跌，汽車的銷售量及價格皆受到重創，且近期來福特亦關閉了全球大多數的工廠，並消耗大量現金，自去年底以來，福特的帳上現金已減少了 80 億美元。

福特汽車帳上現金 (圖：Bloomberg)

在福特擬發行垃圾債券的消息公佈之後，該公司股價應聲上揚。於週五 (17 日) 台北時間晚上 11 時許，福特股價上漲 2.43%，達每股 5.06 美元。

福特股價日 k 線圖

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 表示，為了籌措更多的資金，福特也有可能發行擔保債券，但由於該公司的帳上現金持續下降、負債亦逐漸上升，因此，股價上漲的空間將受到限制。目前福特負債規模約為 1570 億美元。

此外，美國聯準會於上週表示，將計劃購買垃圾等級公司所發行的高收益債券，預期福特將會是最大的受益者。

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