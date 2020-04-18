台積電法說、IMF下修全球經濟展望、iPhone SE亮相 本周大事回顧

台積電本周四 (16 日) 法說會釋出第 1 季財報與後市展望，均優市場預期，並看好 5G、HPC 等發展，資本支出維持歷史高檔；IMF 則在周三調降全球 GDP，估今年將萎縮 3%，國發會則喊話，台灣可望優於世界平均；蘋果也在同日晚間上架新款 iPhone SE，台灣預計 4 月 24 日上市；台股本周周線連四紅、連兩周大漲超過 400 點，以下是本周大事回顧：

台積電 Q1 獲利續寫新高 估全年營收年增 14-19% 打破市場傳言

晶圓代工龍頭台積電第 1 季受惠 7 奈米需求續強，毛利率、營益率均優於財測，推升獲利續寫新高，並預估第 2 季營收、獲利持續維持高檔，展望全年，台積電認為，因高效運算需求優預期，樂觀看今年營收可成長 14-19%，中位數 16.5%，略低於上次法說預估，不過仍打破市場估下修至僅年增個位數的傳言。

此外，市場原先預期，疫情干擾下，台積電恐下修全年資本支出，但台積電表示，即便肺炎疫情帶來不確定性，仍看好未來幾年高效運算及 5G 需求，將持續布局先進製程，重申今年資本支出金額維持不變，約 150 至 160 億美元。

IMF 估今年全球 GDP 將萎縮 3% 國發會喊話台仍可維持正成長

IMF(國際貨幣基金) 周二公布最新報告，預計今年全球 GDP 將萎縮 3%，是 1930 年大蕭條以來，最慘的經濟衰退，同時調降台灣今年 GDP 至 - 4%，對此國發會表示，IMF 未完整掌握台灣狀況，低估台灣經濟成長率，對此深表遺憾，預計疫情過後，台灣今年經濟成長率仍可維持正成長。

國發會表示，台灣疫情控制遠優於各國，且未封城、停工停產，加上台灣對中國觀光客的依賴度降低，預期這波疫情對台灣經濟影響將低於亞洲鄰近國家，估疫情對台灣今年經濟衝擊約 0.66-1.4 個百分點。

iPhone SE 亮相 台灣 4 月 24 日上市

蘋果延續先前 MacBook Air 和 iPad Pro 發表模式，最新一代 iPhone SE 在台北時間周三晚正式亮相，名稱則延續上一代機型的「iPhone SE」，功能上回歸 Touch ID 實體按鍵，售價 399 美元 (約新台幣 1.45 萬元) 起，台灣預計 4 月 17 日晚間 8 點開放預購，4 月 24 日上市。

美系外資點名，晶圓代工台積電、鏡頭廠玉晶光、組裝代工廠鴻海及和碩，將成台系供應鏈主要受惠者，台積電依舊全額吃下處理器晶片代工訂單，鏡頭則由大立光、玉晶光均分，下游組裝代工預計由和碩拿下 50% 的訂單，鴻海拿下 45%，剩下 5% 由緯創負責。

任天堂本周起恢復供貨 挹注供應鏈 Q2 營運

任天堂周二發出公告，本周起 Switch、Switch Lite 主機將恢復供貨。供應鏈如原相、旺宏、瑞昱、偉詮電、立積等可望直接受惠，挹注第 2 季營運，另外，頻率元件廠晶技也指出，已獲任天堂納入 Switch 供應鏈，將供應 GLASS 級產品，有助營運動能加溫。

川普、G7 同聲譴責世衛 川普：美國停止資助世衛

美國總統川普周二宣布，美國將停止繼續資助世界衛生組織 (WHO)，批評世衛不但未能控制疫情，還隱瞞事實，並直言，世衛所有決策中，最危險而且代價最大的，就是未對中國等國家實施旅行限制，導致疫情在全球大流行。

隨著川普發表聲明後，七大工業國集團 (G7) 領袖周四也召開視訊會議，同意共同合作對抗新冠疫情，並呼籲世界衛生組織 (WHO) 應徹底檢討與改革。

鴻海半導體高端封測項目落腳青島 明年投產 2025 年量產

鴻海集團半導體布局持續推進，周三宣布，將在中國青島展開半導體高端封測項目計畫，預計今年動工、明年投產、2025 年量產，可望打通上下游產業鏈、加速產業提質升級，也將成為 5G 通訊、工業互聯網、人工智能等新基建不可或缺的重要組成部分。