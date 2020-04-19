台系PCB廠HDI製程具競爭力 非洲手機大廠也來下單

手機 PCB 供應鏈首季營收表現佳，華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW) 等 3 月營收同步改寫歷年同期新高，各家除 HDI、類載板製程囊括蘋果及安卓陣營訂單，近期也傳，在非洲銷售稱王的中國品牌手機廠傳音，也來下單台廠 HDI 板。

據統計，PCB 全製程廠中國廠區產能恢復挹注下，華通、欣興、臻鼎 (4958-TW) 及健鼎 (3044-TW) 3 月營收同步改寫歷年同期新高，柏承 (6141-TW) 3 月營收也創 10 個月來新高，台廠業者由於 HD 生產規模與價格都具競爭優勢，加上工作天數增加，且高單價 HDI 板接單動能不俗，第 2 季營運可望優於首季，且目前仍未有客戶砍單。

柏承為中國品牌手機小米的 PCB 供應鏈之一，主要產能在由江蘇昆山廠區，柏承持續開發其他中國手機品牌訂單，市場傳柏承已接獲來自非洲手機王傳音訂單，在抗噪式耳機應用 HDI 軟硬結合板方面，今年估也有新客戶加入；柏承 3 月營收 2.8 億元，月增 1.06 倍，年增 10.37%，目前 4 月及 5 月營收預估也都將在 2.5-2.8 億元的水準。

健鼎 3 月營收突破 40.16 億元，為歷年同月新高，月增 8.35%，年增 2.7%，健鼎主管指出，中國疫情放緩，復工帶動產能利用率增加推升營收上揚，首季營收 117.18 億元，季減 16.3%，年減 2.84%。健鼎供貨華為、三星、小米手機 HDI 板，訂單未有太大變動，且 HDI 製程接單仍相當滿。

華通今年以來業績也不俗，3 月營收 48.08 億元，月增 48.6%，年增 29.98%，創歷年同月新高，第 1 季營收 120.9 億元，也成歷年第 1 季最佳，季減 30.27%，年增 15.59%。華通供應小米、華為、OPPO、Vivo 等手機板，同樣未接獲訂單有任何變動的訊息。

華通受惠蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板及華為手機需求帶動，首季營收亮眼，同時，高階 HDI 需求高檔，法人估華通獲利將高於去年同期，單季每股純益挑戰 0.45 元，第 2 季接單能見度已達 5 月。

臻鼎也看好第 2 季 PCB 市場景氣，看好第 2 季營收將超越去年同期。