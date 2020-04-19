科技廠法說、外銷訂單、主計處公布失業率 本周重要大事預告

晶圓代工龍頭台積電上週法說報佳音，也正式為第 1 季科技大廠景氣揭開序幕，力成、雙鴻、超眾、精測、瑞儀等將在本周接棒，經濟部統計處本周也將公布 3 月外銷訂單、工業生產、批發零售營業額，主計處也將公布最新失業率數字，預期疫情對總經面的影響，將在 3 月將浮現，以下是本周重要大事預告。

科技業法說 雙鴻、精測、瑞儀接棒登場

台積電上周舉辦法說，第 1 季毛利率、營益率均優於財測，推升獲利續寫新高，預估第 2 季營收、獲利持續維持高檔，全年展望也優於市場預期。

本周科技大廠將接棒舉辦法說會，周二力成、散熱模組廠雙鴻，周三有超眾，智原、精測周四接棒，周五則有背光模組廠瑞儀，各家將陸續對景氣釋出最新看法，也將牽動盤勢走勢。

疫情衝擊浮現 經濟部公布 3 月外銷訂單

經濟部周一 (20 日) 將公布 3 月外銷訂單，統計處日前指出，根據廠商反饋，疫情影響將延續至 3 月，影響金額將達 37-42 億美元，其中資通訊、塑橡膠製品影響最重，預計 3 月外銷訂單將達 335-350 億美元，月增 16.8-22%、年減 9.3-13.2%。

統計處也預估，整體第 1 季外銷訂單累計將落在 975-990 億美元，季減 27-28.1%、年減 8.3%-9.7%。

經濟部工業生產、批發零售營業額公布

經濟部本周四 (23 日) 也將公布 3 月外銷訂單，由於 5G、物聯網、AI 等新興科技應用增溫，加上台商回台擴增產能，有助挹注國內製造業生產，但近期肺炎疫情擴及全球、國際油價急遽下跌等，將衝擊國際生產、投資與消費步調，恐干擾國內生產動能，預估 3 月製造業生產指數，將月增 5-11%、年增 4-10%，因去年基期也較低，整體第 1 季製造業生產指數預估將季減 6-9%、年增 6-9%。

另一方面，在批發、零售及餐飲營業額，經濟部預估 3 月肺炎疫情影響將加劇，合計三大業別營業額將年減約 824.9 億元。預估 3 月批發業營業額將年減 0.1-3.1%，零售及餐飲業雖然有網購、外送服務減緩衝擊，但預期 3 月仍將分別年減 3.9-6.9%、13.6-16.6%。

主計總處周三公布 3 月失業率

主計總處周三 (22 日) 將公布台灣 3 月失業率，主計處日前表示，2 月調查期間尚處疫情爆發初期，失業人數略增是反映春節後部分臨時性工作結束，由於已有不少產業受武漢肺炎衝擊，後續待觀察就業市場遭疫情影響的狀況。

台灣 2 月失業率為 3.7%，較上月上升 0.06 百分點，為 3 個月來高點，但較去年同期下滑 0.02 百分點，失業人數共 44 萬 3000 人，月增 7000 人或 1.62%。

擴大外送布局 王品旗下 17 品牌攜手 UberEats

受新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出用餐，嚴重衝擊國內餐飲業者營運，連鎖餐飲集團王品預計周二 (21 日) 將擴大攜手 UberEats 推出外送服務，也是繼旗下平價品牌麻佬大、石二鍋等，將旗下品牌全面導入外送服務，擴大營收動能。

大亞集團心忠電業 周三聯合授信案簽約典禮

大亞集團旗下子公司心忠電業近年持續布局綠色能源，積極開發台南學甲太陽能電廠，是國內首件整合民間私人土地並經政府審查核准，變更地目為特定目的事業用地，將籌設地面型太陽能電廠，募集總金額高達 32 億元。

誠品敦南店謝幕倒數 新 24 小時書店將出爐

全球首家 24 小時書店誠品敦南店即將閉幕，誠品將在周四 (23 日) 世界閱讀日當天舉辦新 24 小時書店宣告記者會，將由誠品董事長吳旻潔親自出席，公布新 24 小時書店接棒據點和內容，並與誠品敦南店無縫接軌，市場認為，誠品信義店呼聲最高。