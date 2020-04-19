韓面板廠轉攻量子點、OLED 新顯示技術戰提早開打

南韓面板大廠三星顯示器 (SDI) 日前宣布，將在今年底全面退出 LCD 電視面板生產，轉攻量子點、OLED 等新一代顯示技術，根據市調機構 TrendForce 旗下光電研究 (WitsView) 預期，明年韓系面板廠 LCD 面板市占將跌破 1 成，短期中國、台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 可望受惠，也代表下一世代面板技術競爭戰，提前開打。

市調機構集邦日前指出，韓廠大尺寸液晶面板產能面積市占將在今年急速收斂，市占率預估從去年的 28.4% 下滑至 20.2%，而隨著三星、LGD 陸續關閉 LCD 產線，加上中國面板廠產能持續開出，明年韓系面板廠產能面積市占率更將跌破 10%。

市場人士分析，受中國新產能開出、面板跌價影響，加上今年遭遇新冠肺炎 (COVID-19) 疫情東京奧運商機遞延，讓廠商加速新一代顯示技術布局，其中韓廠積極布局 OLED、QLED 市場，台廠友達、群創則發展 Mini LED、Mirco LED，中國廠商則皆有耕耘。

在需求減緩下，面板供需失衡狀況短時間恐仍難緩解，但各廠為維持市占，近期調整稼動率幅度不高，但產業真正復甦與重回成長，仍有賴新技術激發市場需求，業內人士保守預期，明年在 OLED、Mini LED、Mirco LED 等技術成熟後，面板景氣才可望回溫。

Mini LED、Micro LED 皆是利用微小 LED 晶體顆粒作為像素發光點的顯示技術，但由於 Micro LED 仍有部分技術待突破，預期至少還要 2-3 年相關發展才更加成熟，反倒讓技術門檻相對較低的 Mini LED 近期就成為市場關注焦點。

台廠布局進度方面，友達、群創去年就展出 MiniLED、MicroLED 相關應用，鎖定利基型、高端產品，友達展出採用 Mini LED 的 65 吋 4K 大型電競顯示器、PID(公共顯示器)、車載產品，近期也與三星合作，提供大尺寸 8K OLED 電視面板，群創則強攻 MAGAzine、AM mini LED 等技術。