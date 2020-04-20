〈分析〉新局開啟！Mini LED電視問市

目前面板顯示技術，仍是以液晶顯示為最大宗，主要憑藉著技術成熟，成本低廉的優勢活躍於市場。但隨著市場對於顯示畫質需求的提升，加上成本下滑，LED 技術已開始在大、中、小尺寸滲透，特別是小尺寸面板方面，滲透率已有一定份量。

資料來源: IHS

而最新一代的 Mini LED 技術，在理論上較 OLED 可擁有更好的色彩表現，及更長的工作壽命等優勢。同時，Mini LED 同時可做 LCD 的背光源，可以直接拿來做顯示螢幕使用。不過，因 Mini LED RGB 技術還是面臨成本偏高的缺點，因此主流應用還是在商務市場中，消費領域能見度並不高。但 TCL 等陸廠已開始推出 Mini LED 電視，為 Mini LED 開創新局。

資料來源: 鉅亨網彙整製表

目前手機、電視產業迅速發展的 OLED 技術已經擁有許多技術優勢，如省電、輕薄、可彎曲等特色，但是其缺點也是非常明顯的，如螢幕烙印、壽命短等問題。只不過由於手機平均汰舊換新的時間較短，用戶換機時間一般約在 2 至 3 年間，螢幕烙印問題還能忍受。

但電視使用的大尺寸 OLED 面板面積大、且電視汰換時間往往長達 10 年，螢幕烙印缺點更被突顯，不易讓消費者接受。

而 Mini LED 是採用 100 微米等級的 LED 晶體製作的背光模組，介於傳統 LED 與 Micro LED 之間。其技術在保證體積小之外，也可進行異形切割，並不亞於 OLED 技術。

此外，Mini LED 今年開始在市場上搶占話題版面，短期上要普及的最大問題就是在成本，以電視價格來看，65 英吋的 UHD (4K) OLED 生產成本，大概在 950～1000 美元左右；而 MiniLED 背光的 65 英吋 UHD，使用 1.6 萬顆 LED 來估算，生產成本約在 650～700 美元，成本比 OLED 低 20% 至 30%。若使用 4 萬顆 LED 的成本則上升至 1000～1100 美元間，已大大縮小與 OLED 價格差距。

所以在 Mini LED 成本開始具優勢之下， Mini LED 顯示之戰將從大尺吋電視開始發起，如陸廠 TCL 去年第四季已在北美推出 65 吋和 75 吋搭載 Mini LED 背光的電視，使消費者在高階電視市場也多一個新選擇。

但目前電視主流還是以 LCD 顯示技術為主，要 Mini LED 要完全取代現有的 LCD 技術，仍需要一段時間，主要還是成本考量，畢竟只有在畫質上的差異，還是難吸引大量的消費者提早換機。所以在未來一段期間內，LCD 和 Mini LED 技術仍將還會共存於市場中。

(資料來源: ofweek) 過高的背光模組成本制約 Mini LED 前進腳步

另一方面，以現階段發展來看，Mini LED 背光技術的接受程度比下一代顯示技術 Micro LED 來得更高，主要在於 Mini LED 比 Micro LED 更容易達到量產，良率更高。

即便 Micro LED 定位是 Micro LED 的過渡，但 Micro LED 要達到量產的核心技術 - 巨量轉移還沒有明顯的突破，這使得現今 Micro LED 成本高不可攀，自然要普及到一般的消費性電子產品還需一段時間。