夏普口罩週二開賣 一盒50片要價近3千日圓

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在週一 (20 日) 的時候宣布，該公司自 4 月 21 日上午 10 點起，將透過自家公司的電子商務平台「SHARP COCORO LIFE」來向日本一般民眾販賣口罩。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 的關係，日本政府請求夏普協助生產口罩。夏普在今年 2 月 28 日的時候決定利用日本三重縣多氣工廠的無塵室來進行生產，並於 3 月 31 日開始向日本政府展開出貨。

初期產能約為每日 15 萬片，未來在生產體制強化後可望達到每日 50 萬片。

夏普股價走勢日線圖 (圖片來源：Investing.com)

夏普的三重工廠最早於 1995 年 10 月開始運作，在 2019 年 4 月 1 日時有 1290 名正職員工，工廠占地 34.4 萬平方公尺。主要產品為車用、穿戴式裝置、智慧型手機、醫療機器，以及娛樂設備所使用的中小型尺寸液晶面板。

即將在網路上販售的不織布口罩型號為「MA-1050」，每箱 50 片售價 2980 日圓。另外會向消費者收取 660 日圓的宅配費用，在訂單成立後大約需要 2-7 天時間送達。

每人每次限購一箱，自購買日起算三天內，也無法再接受訂購。還有日本法律規定口罩不得轉售，違者可處一年以下徒刑或科以 100 萬日圓以下罰金。

夏普表示他們的口罩在 PFE 測試中有 99% 以上的粒子過濾效率，在 VFE 測試中也同樣有 99% 以上的病毒過濾效率。使用的過濾材質也可阻隔 99% 的 PM2.5 及花粉。