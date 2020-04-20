三星電子西安廠擴建受疫情影響 正與中國當局協商

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，為遏止疫情持續擴散，中國對境外人士實行封鎖，也對三星電子在中國西安 NAND 廠的擴建計畫帶來影響。如今，該公司正在與中國政府協商爭取入境許可，並派遣半導體工程師到中國進行計畫。

報導指出，三星電子的西安廠，是該公司在快閃記憶體晶片半導體生產領域的唯一的海外基地。自 2017 年以來，三星電子已在該工廠投資了 70 億美元，並計劃再投資 80 億美元用於第二階段的擴張。若該工廠按計劃實行擴建，西安廠預期將能每月生產 13 萬片用於 NAND 快閃記憶體的晶圓。

三星為實行西安廠的擴建計畫，擬派遣約 200 名工程師到中國。但是受疫情影響，中國為遏止疫情擴散暫停外籍人士入境，該公司的擴建計畫也因此受到影響。報導指出，該公司正在針對派員一事與中國政府進行協商，如果中國當局授予三星電子特別入境許可，則工程師們將在入境後根據健康狀況接受隔離檢疫 7 到 14 天。

先前有報導指出，儘管三星電子和 SK 海力士，在去年皆生產了首批 128 層 NAND 快閃記憶體產品，但若中國長江存儲在今年底能夠投入生產首批 128 層 NAND 快閃記憶體，則南韓公司與中國公司之間的技術差距，恐將縮減至 2 年。

中國國務院總理李克強曾於去年 10 月訪問南韓三星電子的西安廠，以三星電子擴大投資。在當時，他表示中國歡迎包括三星電子在內全球各地的外國公司，在中國投資高科技技術。