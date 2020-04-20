〈每日外資外匯觀點〉油價暴跌再拉警報 避險「美元為王」難撼動

周一亞洲盤交易時間， WTI 原油期貨一度暴跌逾 20%，成為市場關注焦點；美元指數依舊強勢整理，維持在 99.9 附近，短線再度挑戰 100 大關。

WTI 原油期貨 5 月和 6 月合約價差已達 7 美元，轉倉成本大增，使得 WTI 原油期貨期貨周一暴跌逾 20%；美元在肺炎疫情期間隨著風險情緒高低而變動，上周呈 現震盪上漲的走勢，一度衝破 100 大關，今天再度觸抵 100。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

國際貨幣基金 (IMF) 上周發布全球經濟展望報估，預估今年全球經濟將萎縮 3%，為上世紀大蕭條以來最糟的衰退，這份預測普遍降低了市場風險偏好，並提振美元作為避險貨幣的吸引力。

德國商業銀行策略師表示，IMF 的報告提醒，全球經濟情況可能是幾十年來最差，市場仍在努力探索這場危機對經濟的衝擊到底有多嚴重。

Western Union Business Solutions 分析師 Joe Mani 美元上周表現較好，因創紀錄的疲弱數據暗示復甦之路更長、更不確定，前景更加黯淡，導致避險資產的胃納增大。

聯博固定收益部門主管 Scott DiMaggio 表示，短期內很難看到美元走勢大幅變動，風險偏好改善需要美元走軟，但只要市場仍有擔憂和壓力，資金就會持續湧向美元。

Tempus 交易部門副總裁 John Doyle 認為，即使美元脫離上月高點 102.9971，但未來幾個月仍然維持在高點，美元為王不變。