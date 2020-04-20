〈新冠肺炎疫情〉敦睦艦隊一採陰3官兵驗出抗體 群聚發展至次波階段

中央流行疫情指揮中心今 (20) 日宣布，國內新增 2 例新冠肺炎 (COVID-19) 境外移入病例，全台累計達 422 例。關於敦睦艦隊 24 例確診個案，目前有 177 名相關接觸者列居家隔離，另外，曾就醫、一採陰的 3 名官兵，體內也被驗出抗體，顯示本起感染群聚已發展至次波階段。

發言人莊人祥針對敦睦艦隊後續疫調進行說明，24 例確診個案分別為 22 男 2 女，年齡中位數為 27 歲，其中 17 名為海軍的官兵，6 名是政戰學院的學生，1 名為海軍官校學生，最早於 4 月 1 日發病，無症狀者共 7 位，有咳嗽症狀者達 5 成，嗅覺異常共 9 人，喉嚨痛及味覺異常也各有 7 位，發燒僅 3 人。

莊人祥指出，因為船艦空間狹小，人員密切接觸傳播，本次群聚事件已經進入次波感染階段，後續將有潛伏期個案陸續發病，目前相關官兵都在集中檢疫所觀察或醫院治療，可能的感染源仍待疫情調查釐清。

專家諮詢小組召集人張上淳說明，指揮中心也針對在船上有就醫紀錄、一採陰性的 5 名官兵抽血檢驗，其中 3 人出現抗體，也就是說先前就已有感染狀況，這個結果對疫調有很大的幫助。

敦睦艦隊 24 名感染者的足跡遍布北中南，包括大賣場、餐廳、百貨等人潮多的地方，指揮中心今天針對停留 15 分鐘以上地點發出簡訊，約有 20 萬人收到，初步疫調匡列了 30 多個場點、分布至少 10 縣市，提醒收到訊息民眾要自我健康管理。

至於今天新增的個案，指揮官陳時中指出，兩人均為 20 多歲女性，其中，案 421 於 1 月赴加拿大就學，4 月 13 日出現咳嗽有痰症狀，4 月 19 日返國入境時，在機場採檢通報，於今日確診；案 422 於 1 月中旬赴美國就學，期間曾前往西班牙，3 月 8 日就出現症狀，於美國當地就醫，4 月 18 日入境台灣時主動聲明曾有不適症狀，今日確診。