西班牙央行：預估今年GDP衰退12.4% 失業率恐攀升至21.7%

西班牙央行於週一 (20 日) 發佈報告指出，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，預估今年 Q1 的 GDP 將衰退 4.7%，而全年的 GDP 恐衰退 12.4%。

西班牙 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

經濟不振亦將導致失業率攀升，目前西班牙的失業率為將近 14%，為已開發國家中失業率最高的國家之一，西班牙央行預估，2020 年的失業率恐將飆升至 18.2% 至 21.7% 區間。

西班牙的經濟成長高度仰賴旅遊產業，疫情的爆發導致旅遊人數下降，並對就業市場造成嚴重的衝擊。根據西班牙勞動部公佈數據顯示，3 月份的新增失業人口大幅攀升，並創下歷史最高紀錄。

西班牙央行預估，2020 年 GDP 衰退幅度將介於 6.8% 至 12.4% 區間，而封鎖措施所實施的期間、以及企業的存活率，為影響衰退幅度的關鍵因素。

西班牙的確診病例數，僅次於美國為全球第二高，且於週一 (20 日) 累計確診病例已突破了 20 萬例。

為了防止疫情擴大，西班牙政府已於 3 月中旬開始採取了封鎖措施，根據西班牙央行的預估，封鎖措施將會持續至 5 月中旬，屆時部份企業將會因為流動性不足，而面臨倒閉的風險。西班牙首相桑傑士 (Pedro Sanchez) 於近日表示，計劃將維持封鎖措施到至少 5 月 9 日。

央行亦表示，隨著封鎖措施的解除，勞動人口將可重回工作崗位，而經濟也將逐漸復甦，預估 2021 年的 GDP 增長率將有望回升至 5.5% 至 8.5% 區間。

為了對抗疫情對經濟的衝擊，西班牙政府已宣佈了數十億歐元的刺激方案，央行表示，隨著政府支出的增加，將會導致財政赤字的攀升，預估 2020 年政府負債佔整體 GDP 的比重，將由 2019 年的 95.5% 上升至 120%。

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