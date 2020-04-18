彭博：沙國4月賣油給美國 每日約60萬桶

《彭博》報導，一名沙烏地阿拉伯官員透露，沙國準備 4 月銷售約 60 萬桶原油給美國，是一年來最大數量，這批原油是沙、俄達成減產協議之前，沙國把每日產量提高到 1230 萬桶時和煉油商議定的外銷數量，也讓需求本來就因為隔離和封鎖措施急遽下滑的美國，面臨更嚴重的供給過剩。

沙國原本為了爭取減產談判籌碼並提高市佔率，將 4 月每日產量提高到 1230 萬桶，但沙、俄等 OPEC + 產油國 13 日達成減產協議，5 月 1 日起日產量減少 970 萬桶、為期兩個月，7 月進一步降至每日 800 萬桶。

為了配合減產協議，國營的沙烏地阿拉伯石油公司 (Aramco) 表示，5 月期間每日產量將調降至 850 萬桶。5 月銷往美國煉油廠的原油雖然還沒分配完成，但折價幅度已經縮小，一些美國煉油廠可能因此削減訂單。

沙國提高 5 月銷往美國的阿拉伯輕質油的官方售價 (OSP)，新的設定較美國阿古斯酸原油指標（ASCI）折價 0.75 美元。

彭博彙整的油輪數據顯示，Aramco 似乎把一些出貨到美國的原油提前在 4 月頭幾天裝運。4 月前七天，Aramco 裝載了七艘每艘可載運 200 萬桶油的超大型油輪，最終目的地為美國；在那之後，只再載運兩艘油輪。

沙烏地阿拉伯原油流入美國的數據受到密切關注，這些原油流入美國可能導致庫存增加，這一點或許可從官方每周公布的原油庫存中窺見端倪。

根據美國能源資訊署 (EIA)，美國 1 月自沙國進口 40.1 萬桶原油。

5 月交割的西德州原油期貨價格週五 (17 日) 下跌逾 8%，收在每桶 18.27 美元，一週以來累計下挫近 20%，反映全球供給過剩、原油儲存空間所剩無幾的疑慮。

WTI 當日走勢圖。(來源: investing.com)

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