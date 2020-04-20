為支應直升機撒錢 日本額外提高財政預算25.7兆日圓

據《彭博》報導，為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟造成的衝擊，日本政府已宣佈了大規模的經濟刺激政策，而為了支應所需資金，日本財務省於週一 (20 日) 宣佈，將提高財政預算 8.9 兆日圓 (826 億美元)，使額外增加的預算支出達到 25.7 兆日圓。

為了對抗疫情的損害，日本政府已宣佈了貸款方案、以及延後繳稅計劃，以減輕企業及家庭的財務負擔，此外，日本政府亦於上週宣佈，將針對全國國民，每人發放 10 萬日圓的補助金，使日本刺激方案的總規模，由 108 兆日圓增加至 117 兆日圓。

日本首相安倍晉三原先計劃針對低收入家庭，每戶發放 30 萬日圓的補助金，但於上週宣佈擬擴大補助的對象至全國國民。為了支應額外增加的預算支出，日本財務省表示，計劃於今年額外增加 5.8 兆日圓的公債發行規模。

分析師表示，補助金的發放計劃，將會導致日本政府債務攀升，並預估日本於第一季的經濟將衰退 20%。

日本 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

根據約翰霍普金斯大學數據，日本的累計確診病例數已突破 1 萬例，且首相安倍亦於上週宣佈全國進入「緊急狀態」至 5 月 6 日。預期日本的封鎖措施，將會對於國內的消費需求，造成前所未有的衝擊。

此外，日本在週一 (20 日) 公佈了 3 月份的貿易數據，出口及進口皆呈現萎縮的趨勢，出口額的衰退幅度更是創下自 2016 年 7 月以來最大。經濟學家預期，受到疫情的衝擊，未來貿易表現恐將持續惡化。

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