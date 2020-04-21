〈美股盤後〉 紐約原油史詩級崩潰 美股道瓊摔跌近 600 點

本週美股科技股財報季開跑，週一 (20 日) 美國 WTI 原油 5 月合約價格雪崩，華爾街避險情緒攀升，美債殖利率下滑、美元、黃金走高，美股四大指數開盤不利下滑。

美股盤中時段，WTI 價格加速暴跌，首見負值至歷史新低，四大指數跌幅擴大，能源股全數殞落，終場道瓊下跌近 600 點。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 240 萬例，死亡人數亦突破 16.8 萬例。

美國成為世界最大震央國，迄今確診超過 76.6 萬例，死亡逾 4 萬人，幾乎是第二高義大利的兩倍。世衛 (WHO) 表示，黨派政治和全球未能團結的情況下，正在加劇疫情大流行的程度。

週一 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 592.05 點，或 2.44%，收 23,650.44 點。

標普 500 指數下跌 51.40 點，或 1.79%，收 2,823.16 點。

那斯達克指數下跌 89.41 點，或 1.03%，收 8,560.73 點。

費城半導體指數下跌 38.07 點，或 2.23%，收 1,667.57 點。

標普 11 大板塊全部淪陷。公用事業 (-3.89%) 領跌、其次為房地產 (-3.74%) 和能源板塊 (-3.29%)。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅亞馬遜收漲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.78%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.08%；臉書 (FB-US) 下跌 0.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.98%。

能源股帶動大盤走低， 道瓊 30 檔成分股全數收黑，惟 IBM、思科逆勢上漲。

波音 (BA-US) 暴跌 6.75%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 5.66%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.72%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.13%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.10%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.71%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.87%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.65%。

費半指數結束連兩個交易日上漲行情。AMD (AMD-US) 上漲 0.65%；美光 (MU-US) 下跌 5.03%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.95%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.80%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.44%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.83%。

台股 ADR 多下跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.05%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.30%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.31%。

焦點個股與財報消息

杜邦 (DD-US) 上漲 3.55% 至每股 39.72 美元。該公司預估 Q1 每股盈餘將為 0.82 美元至 0.84 美元區間，Q1 營收將為 52 億美元，雙雙高於華爾街預期。

Netflix 周二公布最新財報，瑞士信貸加入看多行列，預告 Netflix 訂戶數量將出現爆炸性增長，Netflix (NFLX-US) 上漲 3.44% 至每股 437.49 美元。

新冠疫情持續延燒，石油價格崩跌，航空股一片低迷，預計該行業不會迅速復蘇。美國航空 (AAL-US) 下跌 4.41%；達美航空 (DAL-US) 下跌 2.60%。

迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.10%。《金融時報》報導，迪斯尼正停發主題樂園和旅館業務部門 10 萬多名員工的薪資，以至多每月節省 5 億美元成本，瑞銀將迪士尼降評，預測該公司主題樂園營收因新冠疫情銳減。

經濟數據

美國 3 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 -4.19，預估 -0.62，前值 0.16

美國芝加哥 Fed 全國活動指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

新冠疫情已讓全球數十億人深居簡出，對原油的實際需求已枯竭。新冠危機與 OPEC+ 減產協議不利拖累之下、預估原油需求將降至 30 年最低。

WisdomTree 資產管理公司固定收益策略主管 Kevin Flanagan 表示：「能源市場告訴大家，原油需求不會很快恢復，供應將過剩。」

Kevin Flanagan 表示：「如果油價下跌，能鼓勵民眾買更多的油，可能會提振經濟，但這需要人們出門才能辦到。」

石油歷史學家、IHS Markit 有限公司副董事長 Daniel Yergin 說：「5 月紐約原油合約價格 (轉負值) 並非 (油市的) 一聲咽嗚，而是一聲原始吶喊。」