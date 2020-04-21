〈WTI驚見負值〉紐約原油崩跌至每桶-37.63美元 能源股慘烈犧牲

自 1983 年 4 月紐約西德州中質原油 (WTI) 在紐約商品交易所 (NYMEX) 開始交易至週一 (20 日) 以前，跌破了 1946 年以來油價所有低點，週一 WTI 罕見地出現負值，連帶拖累能源類股一片下滑。

週一 (20 日) WTI 5 月合約價格下跌超過 300%，報每桶 -37.63 美元，史上首見負值。WTI 6 月合約 (5 月 19 日到期) 下跌約 18%，報每桶 20.43 美元。WTI 7 月合約下跌約 11%，報每桶 26.18 美元。

紐約西德州中質原油首見負值 (圖片：zerohedge)

WTI 原油期貨創史詩級崩跌後，能源股一片全趴，不支倒地。

台北時間凌晨 3 時許，阿帕契 (APA-US) 跌逾 2%、西方石油公司 (OXY-US) 跌逾 8%、埃克森美孚 (XOM-US) 跌逾 4%、雪佛龍 (CVX-US) 跌逾 4.0%、斯倫貝謝 (SLB-US) 跌逾 1%、哈里伯頓 (HAL-US) 跌近 1%。

新冠危機與 OPEC+ 減產協議拖累之下、預估原油需求將降至 30 年最低。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 稱：「全球供需失衡的真正問題已開始體現在價格上，隨著生產相對輕鬆地進行，原油儲存罐每天都變得更滿。」

隨著原油過剩，全球海上油輪儲油來到 1.6 億桶的歷史新高，是 2 週前儲量的 2 倍。