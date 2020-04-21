華爾街解碼！蘋果目標價上看500美元的理由

投行 Evercore 週一 (20 日) 釋出蘋果後市情境分析，最樂觀的情況下，將蘋果目標價設在 500 美元，推高其股價的主要催化劑有「提高毛利率」和「估值擴張」。

最樂觀情境下，蘋果目標價上看 500 美元

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 釋出研究報告顯示，該投行對蘋果 (AAPL-US) 最樂觀的預估是，蘋果將能將產品部門「毛利率」提高到 34%，回到 2018 財年的水平。

Evercore 看好未來幾年，App Store 和 Apple Music 等服務營收有望成為蘋果整體營收的最大佔比，上一財年，蘋果服務毛利率為 64%，服務營收增速有望快於硬體銷售，提高整體毛利率。

Daryanani 預估「可穿戴設備和服務」部門維持 2 位數增長，這歸功於每用戶平均收益 (ARPU) 和安裝基數能更好貨幣化，非 iPhone 營收增長將成為催化劑。

蘋果要實現最樂觀情境還需要達到大幅提高其營業槓桿 (Operating Leverage) 和「大幅度的估值擴張 (multiple expansion)」，FactSet 資料顯示，若以未來 12 個月的每股盈餘預估值計算，蘋果目前本益比為 20.6 倍，預估本益比可能會提高到 27 倍。

基本假設的情境下，蘋果目標價為 325 美元

Daryanani 假設，在沒有大幅提高營業槓桿之下，蘋果仍能透過強勁的現金流進行庫藏股回購，從而有助於刺激 EPS 成長。

最悲觀的情況下，蘋果目標價為 200 美元

Daryanani 預測蘋果最悲觀的情境是，新冠肺炎 (COVID-19) 引發經濟大蕭條，並且持續影響蘋果到 2021 財年，促使其 2019 財年到 2021 財年間營收成長持平。