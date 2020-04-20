〈美股早盤〉WTI 5月油價崩創22年新低 道瓊早盤跌超400點

由於全球石油需求量的萎縮導致嚴重的供需失衡，西德州原油 (WTI) 5 月期貨價格週一 (20 日) 暴跌至 2008 年以來最低水準，除了本日是最後一天換倉日之因素以外，市場擔憂疫情對於原油的需求衝擊，故導致油價進一步下跌。

由於投資人不安情緒的升溫，美股於週一 (20 日) 開盤結束上週的漲勢，4 大指數皆下跌。雪弗龍 (CVX-US) 及艾克森美孚 (XOM-US) 於開盤下跌超過 5%，拖累道瓊指數下跌超過 400 點，另外，S&P 500 指數的能源類股則下跌超過 6%。

新冠肺炎疫情

美國的累計確診病例已超過 75 萬例，但紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 表示，該州最新的單日死亡病例數降至 507 例，並認為紐約州的疫情已過了高峰，且正處於下滑的趨勢。

另外，由於美國政府原本的 3490 億美元中小企業援助貸款資金，只經過兩週就已被耗盡。因此，美國民主黨與川普政府於週日 (19 日) 進行談判，計劃為中小企業提供更多援助貸款，且目前已接近達成協議。

WTI 油價重挫

雖然 OPEC+ 與其他產油國於近日達成協議，承諾自 5 月開始每日減產 970 萬桶，但仍不足以彌補全球石油需求量的下降，另外，由於擔心奧克拉荷馬州庫欣的倉儲中心將滿，目前美國 WTI 原油的近月價格大幅低於遠期合約價格，5、6 月期貨合約正價差高達 10 美元，創下 2008 年以來新高。

截至台北時間週一 (20 日)22 時許：

道瓊指數下跌 474.00 點或 -1.96%，暫報 23768.49 點

那斯達克下跌 71.65 點或 -0.83%，暫報 8578.50 點

標普 500 下跌 42.38 點或 -1.47%，暫報 2832.18 點

費半下跌 26.20 點或 -1.54%，暫報 1680.52 點

台積電 ADR 下跌 0.91% 至每股 53.18 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.616%

紐約輕原油下跌 11.11% 至每桶 22.25 美元

布蘭特原油下跌 6.05% 至每桶 26.38 美元

黃金下跌 0.10% 至每盎司 1697.10 美元

美元指數上漲 0.22% 至 100.052 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴早盤上漲 0.10%，達 209.75 美元。

阿里巴巴集團計劃，在未來三年內，於數據中心等雲端基礎設施上投資 2000 億元人民幣 (合 280 億美元)，阿里巴巴計劃將這項成長最快的業務之一，擴展到更多國家。

雲端運算部門的營收在去年第四季成長了 62%，達到 107 億元人民幣，阿里巴巴搶占了美國店商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 和科技巨頭微軟 (MSFT-US) 雲端運算服務方面的全球領先地位，且該公司也已被公認為亞洲領先的雲端服務提供商之一。

杜邦 (DD-US)

杜邦早盤上漲 0.36%，達 38.51 美元。

杜邦於週一 (20 日) 公佈 2020 財年第一季財報的初步數據，該公司預估 Q1 每股盈餘將為 0.82 美元至 0.84 美元區間，高於華爾街分析師所預估的 0.68 美元。另外，杜邦預估 Q1 營收將為 52 億美元，亦高於市場預估值 50 億美元。

此外，該公司目前的負債約 160 億美元，分析師預估 2020 年全年 EBITDA 將為 58 億美元。杜邦股價自今年以來已下跌 40%，跌幅大於道瓊指數的 15%、以及 S&P 500 指數的 11%。

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤下跌 2.77%，達 103.66 美元。

迪士尼將於週一 (20 日) 起，停止支付 10 萬名員工工資，影響範圍包括主題樂園和旅館業務部門的員工，預估每個月將可減少該公司 5 億美元的支出。

此外，瑞銀分析師 John Hodulik 於週一 (20 日) 調降迪士尼的股票評級，由「買入」下調至「中立」，並將目標價由每股 162 美元，下調至 114 美元。此外，Hodulik 預估迪士尼 2020 及 2021 財年的每股盈餘，將為 1.60 美元及 2.13 美元，分別低於先前所預估的 3.08 美元及 5.87 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 -4.19，預估 -0.62，前值 0.16

美國芝加哥 Fed 全國活動指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

儘管美股於上週呈現自低點反彈的趨勢，但花旗集團的首席投資長 David Bailin 卻表示，若美國在逐步解除封鎖措施後，發生了第二波的感染，則將會導致經濟進一步的惡化，另外，在肺炎疫苗開發並普及之前，預期肺炎疫情仍將影響全球 18 至 24 個月，而目前股市尚未反映這兩個風險因素。

SEB 大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示，由目前的原油期貨價格走勢，可看出市場正面臨著儲油空間不足的嚴重問題，預期全球經濟及石油需求量，皆將於 2020 年 4 月達到谷底。

但展望下半年，Schieldrop 表示，隨著石油需求強勁反彈，預期原油存量將快速下降，而儲油空間不足的問題也將隨之消失。