〈WTI驚見負值〉高盛：油價瘋狂走勢可能延續到5月中旬

紐約西德州原油 (WTI)5 月交割期貨價格週一 (20 日) 崩跌逾 300%、出現史上首見負油價，高盛大宗商品全球研究主管 Jeff Currie 警告，油市如此瘋狂的走勢可能還會持續好幾週。

紐約原油 5 月期貨將在週二 (21 日) 到期，在市場實物交割需求幾乎停滯、儲油空間所剩無幾之下，交易商寧可接受負油價，也不想等著收到石油現貨。

高盛的 Currie 向 CNBC 表示，油市壓力仍在供給端；同時，生產商面對著業務趨緩的重大風險，「關閉油井的成本極為高昂，有時可能導致油井永遠關閉。」

因此石油業者不得不花錢維持油井運作，催生出一連串非傳統交易，有人為求脫手甘願接受負油價。

Currie 說，雖然中東國家最終會出手干預，關閉油井以停止產油，但在他們真正削減供給之前，油市短期展望仍是一片混亂。「這個 (混亂) 情況可能延續到至少 5 月中旬。」

在 OPEC + 於 4 月 12 日達成減產協議前，Currie 曾在 3 月底警告，減產協議不足以使油價止穩，因應新型冠狀病毒 (COVID-19) 的社交距離措施衝擊全球 92%GDP，將對能源產業和地緣政治造成永久性的改變。