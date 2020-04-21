電視、手機需求弱 今年平板顯示器出貨恐雙位數衰退

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊全球電視、智慧型手機需求，市調機構 Omdia 研出具最新報告預測，今年全球平板顯示器 (FPD) 單位出貨量將從去年 36 億片跌至 32 億片，年減 11.1%，創下金融危機後，首度出現雙位數跌幅，但隨著疫情影響趨緩，預期明年出貨量將重回成長，年增 9.1%。

Omdia 表示，新冠肺炎影響層面廣，各國啟動關閉商店與封鎖城市等政策，導致終端消費需求減弱，加上全球主要體育賽事取消或延期，衝擊電視、智慧型手機需求，以個別應用來看，今年電視、智慧型手機顯示器出貨量將年減 9.5%、10%。

雖然終端需求疲弱，Omdia 指出，但桌機、筆電顯示器出貨表現相對穩定，受惠商用市場需求支撐，加上居家辦公、遠端學習需求，預期今年出貨量將分別年減 1.9%、5.8%，衰退幅度較小。

Omdia 進一步表示，韓廠近期宣布退出 LCD 生產，轉往更高級顯示器發展，短時間有助緩解面板供需不均問題，而雖然整體面板出貨下滑，但觀察先進顯示技術仍維持成長趨勢，包含 OLED 電視面板、智慧型手機 AMOLED 面板仍有成長空間。