紐約原油期貨價格升回正值 助美股期貨電子盤小幅上漲

隨著美國基準的 5 月期貨合約進入最後交易時段，油價在亞洲週二 (21 日) 早盤反彈，從而也幫助美股期指小幅上漲。

截至台北時間 9:08，美股道瓊電子盤上漲 110 點，漲幅近 0.5%，標普 500 及那斯達克 100 指數期貨，也各漲了 0.5-0.6% 左右。

紐約西德州原油 (WTI)5 月合約回到 1 美元左右的交易價格，先前在市場已無實物交割需求的情況下，多頭急於脫手，今日到期的期貨合約，一度跌至令人難以置信的 - 40.32 美元。

目前市場交易全湧向 6 月合約，造成交易量成長逾 30 倍，價格也上漲 4.7% 至 21.38 美元。布蘭特 6 月合約價週一收每桶收於 20.43 美元，這兩個市場更能反應油價現況。

週一美股下挫，IBM 在盤後交易中續跌 2.3%，主因是公司宣布，由於 COVID-19(新冠肺炎) 疫情衝擊，第 1 季營收較去年同期下跌 3.4%。可口可樂、Netflix 和 Chipotle 將於週二發布財報。

同樣在週一，參議院未能就新一輪補助達成協議，但是最快可能在週二下午投票，來為小型企業援助計畫增添資金。

投資人繼續關注疫情發展，以及美國重新開放經濟的計畫。跡象表明，紐約疫情可能已過高峰，而喬治亞州則在週一推出積極計畫，呼籲許多企業最早在週五重新開放。