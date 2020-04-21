歐美零件無法及時供應 國產Focus及進口Focus ST交期延宕

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，受到美洲與歐洲產線停工之影響，福特六和汽車生產所需之零件無法即時供應。在此動態變化下，福特六和汽車與其全球供應商夥伴採取彈性應變措施，根據滾動式生產評估將於 4 月 22 日起進行產能調控，預期將影響 Ford Focus 全車系的新車交付，而德國原裝進口的 Focus ST 也因受停工影響將延後交期。

根據 4 月 20 日最新消息指出，全球已有超過 240 萬名確診案例，並分布於 184 個國家／地區。在嚴峻的情勢下，全球各地區皆已採取積極防疫措施，盼望拉起無缺口守護陣線，戮力於控制蔓延的疫情，並緩和對社會的衝擊。

福特六和汽車發表聲明表示，同在疫情防治的戰場，Ford 最關心的始終是員工與消費者的健康狀況，Ford 遵循各地公衛機關指示支持防疫作為，並於全球部分地區採取停工措施。由於福特六和汽車所生產汽車之零件與整車供應，源自於全球供應鏈，並在「One Ford」策略下與全球分工步調一致，因此即使台灣未若歐美等地採取停工，但國產車的生產線仍因此受到極大衝擊。

Ford 承諾在確保員工健康與消費者權益的前提之下，將持續與全球供應商夥伴以及物流體系積極協調，根據全球零件供應情況，遵循 FPS 福特生產系統在變動管理的要求，採取擴增設計產能並安排額外加班的方式盡速回應市場需求，保障消費者的購車權益。

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