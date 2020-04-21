〈WTI驚見負價〉法人看5月WTI期貨價格不具參考價值 6月仍有20美元

國際油價昨 (20) 日崩跌，紐約西德州原油 (WTI) 跌至 - 37.63 美元的史上首見負值，國泰證期研究部認為，紐約原油 5 月期貨今日到期，今日開始使用的 6 月 WTI 期貨價格，仍有每桶 20 美元，高於 3-4 月低點每桶 18 美元，因此 5 月 WTI 期貨價格並不具參考價值。

國泰證期研究部指出，WTI 5 月期貨盤中暴跌 41% 至每桶 10.78 美元，4 月 21 日交割為負值，創歷史紀錄，主要是投資人擔心奧克拉荷馬州庫欣貯存中心的負荷將達極限。

由於美國已幾乎沒有空間存油，加上商品期貨即將到期，導致油價大跌，元富投顧認為，政策作多加上疫情減緩，使美股近期回穩，然而，考量油價低檔、企業獲利衰退，推估美股恐將轉趨震盪。

永豐投顧則指出，預估本季油市將面臨近年供需失衡最嚴重的局面，估西德州油價區間將落在 18-35 美元；且目前原油價位已低於頁岩油商、OPEC 各國與俄羅斯的生產成本和財政成本，預期各國產量將續降，但在未達成新減產協議、供需恢復秩序前，能源相關類股仍承受壓力。

永豐投顧進一步表示，預期低油價環境下將導致能源公司大幅刪減資本支出、美國鑽井平台數下滑，下半年全球供給緊縮，而需求則需觀察疫情減緩速度。