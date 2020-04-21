日產宣布1.5萬名員工將休5天 股價大跌

日產汽車 (7201-JP) 在週二 (21 日) 發出新聞稿表示，因受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，包含日本橫濱總公司在內的多個事業所，將從 4 月 27 日起至 5 月 1 日止停業 5 天，約有 1.5 萬名的間接人員受到影響。

消息傳出後，日產股價在當 (21) 日大跌 3.14%，每股收在 354.7 日圓。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日產汽車在 4 月 21 日發出的新聞稿內容中表示，有鑑於日本的肺炎疫情在當局發出緊急事態宣言後仍不斷的持續擴大，為以員工的安全健康作為第一考量，決定自 4 月 27 日起停業 5 天時間。

對象包括橫濱總公司地區、厚木地區、追浜地區、栃木地區等的間接人員約 1.5 萬名。若加上 4 月 25、26 日的週末假期，以及 5 月 2-10 日的黃金週連假，前後共將休息 16 天。

在這半個月左右時間，日產希望把上班人數減少到最低，盼此作法可讓該公司及相關企業員工，以及地方社會的民眾們都能減少感染機會，想辦法將肺炎疫情控制到最低。

另外在生產方面，除了原本已經實施計畫性停工的工廠外，各座工廠也將視市場動向及顧客期待，在徹底作好員工安全健康管理的前提下持續運作。

而這回實施停業的各個事業所，為確保最基本的營運能量，同樣會在徹底作好安全健康管理的前提下，請員工們執行業務。