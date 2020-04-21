抗疫藥品備貨強+在美取得許可證 永信全年拚小幅成長

原料藥廠永信 (3705-TW) 表示，面對新冠肺炎疫情不確定性，部分國家實施鎖國政策，運輸成本增加，導致交貨期遞延，不過醫院、通路商加緊備貨並增加庫存，另外，美國今年將陸續取得新藥品上市許可證，可望添營運新動能，法人預期，永信今年全年營運將持平去年或小幅成長。

副總經理簡志維表示，今年新冠肺炎疫情遇到最大的問題，包括國家封城、運輸受阻導致成本增加、原料無法進出口等，他舉例，馬來西亞當地政府要求，除非藥品能確保國家供應無虞，否則不能出口藥品至其他國家。

需求端方面，包括醫院、藥局、通路商等均積極提升庫存量，從過去 3-6 個月的庫存量，提升至半年、一年，儘管需求量提升，也能配合公司後台管控出貨量，但運輸、物流成本增加，是短期營運痛點。

簡志維指出，從美中貿易戰到新冠肺炎疫情，美國是最大藥品銷售市場，公家體系要求藥品僅能在地生產，私人企業則是考量成本，藥品可在中國製造，永信在美、中兩地有生產到銷售一條龍服務，因此全年受影響程度不大。

另外，簡志維表示，美國今年將陸續取得藥品上市許可證，可望添營運新動能，尚未進軍的市場包括英國、西班牙、義大利等歐洲國家，近期也開始尋找經銷商拓展新市場。