高收債淨流入創高 掌握兩重點布局

疫情在歐美地區減緩，對美國經濟影響開始浮現，但市場流動性緩解，多數債券走升，尤其是高收債淨流入創高，法人建議，此時投資高收債，仍應首重品質，及不妨參考 Fed 收購兩大重點作為投資參考。

肺炎疫情發生以來，美國政府持續推出各式貨幣及財政政策，其中，規模達 2.3 兆美元的貸款計畫中，涵蓋購買地方政府短期債期及高收益債，相關政策宣布後，高收益債表現受到明顯激勵。

根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，三大債市上周皆呈資金淨流入狀態，其中除投資等級債及新興市場債由前一周的淨流出轉為淨流入外，高收益債市淨流入金額更是一舉提高至 78.3 億美元，創最大單周淨流入金額。

安聯投信指出，隨市場流動性疑慮降溫，多數信用債也多走升，其中在美國聯準會（Fed）宣布收購部分高收益債為其救市政策之一後，更激勵全球高收益債指數在上周上漲約 2.53%，加上過去創高的單周資金淨流入紀錄，呈現量價同步上揚狀態。

由於疫情仍在持續延燒，市場波動變數未完全消失，安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶建議，此時投資高收益債時仍應首重品質，及不妨參考 Fed 收購兩大重點作為投資參考。

根據 Fed 收購高收債計畫，所訂條件包括：三月底前仍為投資等級債，因受到疫情衝擊而被調降信評；獲得資金援助時信評最少須達 BB - 以上；且到期時間為 5 年以內的美國本土企業所發公司債。進一步歸納，可發現在此次 Fed 表態支持的高收益債，主要包括「評級較佳的美國公司債」以及「存續期較短」兩大重點。

謝佳伶表示，首先，受惠於美國較強勢的經濟基本面以及強而有力的政策支撐，美國企業在各產業中仍多為全球領導企業，在布局高收益債時若可鎖定其中公司體質與評級較佳，且處於低景氣循環產業如支援服務、電信等美國企業，便可對相關資產的波動性及違約性有所控管。

其次，在存續期部分若可進一步嚴控制更短期間（２年左右），也有望縮短在此較短期間內遇到違約與市場利率波動帶來的衝擊影響，進而降低資產波動度。

市場震盪期間，公債常常成為市場避險首選，不過謝佳伶認為，疫情及市場變化快速、風險情緒擺盪，公債殖利率近來恐在 0.3% 及 1.0% 間大幅擺盪，且價格須注意是否過度追高；相較之下，高收益債此時利差已提供相對具吸引力的報酬空間，可進一步聚焦符合上述兩大重點的美國短年期高收益債。