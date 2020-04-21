〈新冠肺炎疫情〉敦睦艦隊3人二採確診 群聚感染增至27人

中央流行疫情指揮中心今 (21) 日公布，國內新增 3 例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，均為敦睦艦隊的實習生及軍人，3 人一採結果陰性，經二採後確診，本起群聚事件累計達 27 人，此外，指揮中心也開始對磐石艦所有成員抽血檢驗，來釐清體內是否有抗體。

指揮官陳時中表示，今天新增的 3 例年齡介於 20 多歲至 30 多歲，相當年輕，其中案 423 為 20 多歲男性實習生，3 月 30 日出現嗅味覺異常，因與案 396、397 同艙間，18 日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20 日二採，於今天確診。案 424 及案 425 則是軍人，為 1 女 1 男，曾有頭痛、流鼻水、發燒等症狀，18 日至集中檢疫所隔離採檢，同樣是一採陰性、二採確診。

陳時中指出，今天上午開始陸續對磐石艦上所有成員進行抽血檢驗，來觀察體內是否具有抗體。本起群聚事件截至目前共 27 人確診，衛生單位已掌握接觸者共 349 人，其中 187 人居家隔離，162 人為自主健康管理對象。

根據國防部公布的資料，軍艦在巡航期間有 148 人、226 人次看診，引發民眾擔憂，不過，陳時中表示，看起來就醫人數很高，但在海上有 40 天，25% 的人看病比率相對不算高，且台灣人也習慣有症狀就會看一下醫生。

陳時中指出，收到細胞簡訊的 20 萬多人看病比例比一般人還要低，希望大家不要太恐慌，因為發送簡訊的條件很寬，沒有收到訊息的更無須緊張。

至於第二批滯留湖北台人類包機返台專案，衛福部醫事司司長表示，昨天晚間已載回 231 人，1 名成人與 1 名孩童出現發燒、呼吸道等症狀，小孩由母親陪同共 3 人後送醫院，採檢結果均為陰性，其餘人則搭乘遊覽車前往集中檢疫所，進行 14 天安置隔離。



此外，陳時中表示，口罩實名制 3.0 將在明天上路，新增服務為四大超商 KIOSK 事務機預購，民眾持健保卡到超商就可購買，以後不論透過超商、手機、網站購買口罩，都可以一次完成預購與繳費，希望流程更加便民順暢。