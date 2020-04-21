所謂排富排了誰？陳冲建議：發放消費券人人有獎

台灣紓困振興應該發放現金或酷碰券，近日朝野爭論不休，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲認為，現金排富並沒有公平正義的標準，酷碰券也執行不易，建議採行消費券，人人有獎，可結合數位時代思維的新方式實施，以避免形成辛勤工作者「繳稅有份、小惠無門」的不公不義。

陳冲指出，無論是行政院推出的紓困措施，或是國民黨團主張發放 1000 億元現金，長期以來，台灣行政措施中都會植入「排富」一詞，例如長照及幼兒學前資格認定、老農津貼等，均設有排富條款，但主政單位自己其實並無能力認定誰窮誰富。

陳冲進一步說明，排富通常參考不動產資產價值情形或綜所稅報稅收入，前者會誤認有房地代表有負擔能力，這是搞不清存量與流量的差別；後者表面上收入可以代表現金流入，但以所得稅資料為唯一依據，只是在納稅人之間進行重分配而已，以台灣地下經濟盛行來看，顯然欠缺公平。

陳冲表示，勤奮工作者是綜所稅的台柱，每一文收入均為稽徵對象，其他人雖然可能有收入，但只因稽查無門，在報稅資料上就不是「富人」，在台灣依課稅資料是無法發現潛藏的富人，還是應由革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得的課徵。

依 2017 年報稅資料，家戶數超過 880 萬，申報綜所稅的戶數約為 630 萬戶，其中有超過 210 萬戶不用繳稅，而會被納入排富標準者可能有 130 萬戶，換言之，這些申報戶負擔了約 9 成的所得稅，但這些人是否為真正的富人呢？誠實納稅反而成為小恩小惠的排富對象，且未來舉債償還的重擔，又將落在這些人身上，「繳稅有份、小惠無門」恐怕會形成另一種不公不義。

陳冲認為，政府擔憂發放現金，國人會把錢存起來不消費，失去振興經濟的本意，但有乘數效果的酷碰券也執行不易，引發各界質疑聲浪不斷，還不如發放 12 年前的消費券，簡單易行，符合庶民需要，當然 12 年後的消費券，也可以有數位時代的思維。