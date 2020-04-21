 1

失業補助申請爆量增長 美國州政府資金會走向枯竭？

鉅亨網編譯林薏禎
失業補助申請爆量增長 美國州政府資金走向枯竭？ (圖：AFP)
失業補助申請爆量增長 美國州政府資金走向枯竭？ (圖：AFP)
Tag
美國失業補助金信託基金州政府紐約麻薩諸塞州加州無息貸款聯邦政府

隨著數以百萬工人要求申請失業補助，美國各州政府用來支付失業補助金的信託資金餘額正在走向耗竭。《華爾街日報》指出，紐約州已向聯邦政府請求提供 40 億美元無息貸款，幫助緩解因失業補助申請爆量增長，所引發的補助金不足問題。

根據華爾街日報統計，自 2 月底以來，美國已有將近一半州的信託基金餘額出現兩位數下滑，其中又以紐約州用量最為龐大，幾乎動用一半以上基金，麻州、加州分別為第二及第三大，自 2 月以來，加州信託基金餘額下滑近 40%，4 月中時僅存基金餘額 19 億美元

許多州並沒有足夠資金度過當前危機，根據美國勞工部數據，在經濟衰退情況下，美國共有 22 個州和司法管轄區的信託基金餘額不足以向工人支付失業補助。

美國麻州勞工部通訊主管 Charles Pearce 表示，將採取一切必要步驟來確保信託基金的償付能力，包含尋求聯邦政府的協助，加州就業部門副主任 Loree Levy 也表示，計劃自聯邦政府獲取更多資金，幫助支付定期失業補助，在 3 月 15 日至 4 月 11 日期間，加州政府共支付超過 9.75 億美元失業救補助金 。

疫情導致資金緊縮之際，美國各州都在努力處理前所未有的失業補助申請，各州還得面臨高額防疫支出，在多數地區停工以及所得稅申報截止日不斷變化之下，州政府預算正面臨嚴重枯竭，這種情況曾在 2008 年金融危機時發生，當時各州就是靠聯邦政府支應龐大失業補助金，有些州甚至耗費數年才還清貸款。

經濟學家表示，除了紐約、麻州以及加州外，缺乏現金流意味著在未來幾週內，其他州也可能跟進尋求聯邦政府協助，儘管目前還沒有任何一州耗盡資金，但部分州政府官員已開始計劃這種可能。

截至 4 月 11 日的一個月內，美國總計超過 2200 萬人申請失業補助金。兩週前，加州申請人數約 66 萬人、紐約近 40 萬人、麻薩諸塞州約 10 萬人。