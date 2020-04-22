IHS Markit：肺炎衝擊汽車業 今年全球汽車銷售恐衰退22%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成消費需求萎縮及生產線阻斷，並導致全球汽車產業受到重創，IHS Markit 預估今年全球汽車銷售將下跌 22%，而美國地區的銷售則將下跌 26.6%。

IHS Markit 於 3 月份時，預估 2020 年全球汽車銷售將衰退 12%，但由於肺炎疫情持續蔓延，且各國解除封鎖及經濟開放的時程仍具變數，因此，IHS Markit 於週二 (21 日) 調降對於全球汽車銷售的預估值，至 7030 萬輛，較去年同期下滑 22%。

其中，美國地區銷售的跌幅最大，預估將衰退 26.6% 至 1250 萬輛，創下自 2010 年以來最差的表現。

IHS Markit 的執行董事 Colin Couchman 表示，肺炎疫情對於汽車產業造成嚴重打擊，且經濟復甦的速度亦具高度不確定性。而消費者的延後消費、需求下降，再加上全球供應鏈的中斷，皆為汽車市場的前景蒙上陰霾。

由於美國政府所採取的封鎖措施，造成汽車展示間被迫關閉，雖然消費者仍可透過線上平台進行交易，但線上銷售仍舊無法彌補實體銷售的大幅下降。

此外，儘管中國疫情逐漸放緩，且大部份的工廠也已恢復正常生產活動，但 IHS Markit 仍預估中國於今年的汽車銷售，將下滑超過 15.5% 至 2100 萬輛。

歐洲肺炎疫情持續蔓延，且包括義大利、西班牙、法國、及英國等國，仍採取封鎖及隔離措施。IHS Markit 預估西歐及中歐的汽車銷售，將於今年下滑 24.9% 至 1360 萬輛。而歐洲各國景氣復甦的速度，將取決於封鎖措施的實施狀況、以及各國經濟刺激方案的成效。