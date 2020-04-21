日媒：蘋果計畫一年內提高iPhone出貨量4%

自肺炎疫情爆發以來，蘋果 (AAPL-US) 關閉全球多數門市，引發訂單萎縮疑慮，不過根據《日經亞洲評論》報導，蘋果 (AAPL-US) 近期向供應商表示，計畫在未來一年內產出 2.13 億台 iPhone，較去年同期增加 4%，華爾街投行認為影響蘋果出貨前景關鍵在於富士康的復工進度。

蘋果供應鏈下的零組件供應商一位高層表示，儘管蘋果生產前景備受看好，仍需要仔細評估生產計畫是否基於現實需求，他認為實際產量可能較預期下滑 10-20%。

實體門市關閉使蘋果難以衡量旗下產品的實際需求，目前蘋果大部分產品銷售都在網路上進行，而蘋果也正透過提升新款 iPhone 庫存來為今年底的購物季做準備。

由於疫情導致全球智慧手機需求放緩，一些零件供應商希望更謹慎評估蘋果生產前景，一位面板採購經理表示蘋果可能希望藉由調整庫存，使其能夠趕上秋天和聖誕節銷售季，有足夠庫存應付市場需求。

目前預計，蘋果將在 5 月和 6 月向供應商下達正式訂單，不過由於該公司過去曾有修改訂單記錄，外界認為若疫情未改善，情況可能再度重演。由於疫情爆發，蘋果今年 2 月中表示將暫時限制 iPhone 供應，並宣告無法達到第 1 季銷售預期。

瑞穗證券 10 日發布報告將今年 iPhone 出貨量預估自 2.05 億部下調至 1.98 億部，同時強調疫情導致日本、美國和歐洲地區面臨需求下滑風險。

華爾街投資銀行 Cowen 分析師認為，在各國頒布社交距離指引下，未來幾個月內，全球智慧手機出貨量將持續受到影響，預計第 2 季全球智慧手機出貨量年減 17%、iPhone 出貨量為 3500 萬部，年減 13%，惟跌幅較三星等其他競爭對手緩和。

(圖：Cowen)

Cowen 表示，在全球經濟情勢下，未來幾個月內，iPhone 的供需預期可能持續波動，不過該行強調，富士康停產後勞動力的恢復程度，將是幫助蘋果改善出貨前景的重要關鍵。

Cowen 預期第 3 季 iPhone 出貨量為 4250 萬台，季增 21％，年減 10％，稱 iPhone 出貨量高於 4000 萬將有助於提振股價。

由於近期發布的 iPhone SE 訂單數高出 Cowen 預期，Cowen 將 iPhone SE 第 2 季出貨量自 400 萬台調升至 600 萬台，稱 iPhone SE 全年出貨量有望達到 2500 萬台。