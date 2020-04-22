郭明錤：SE預購首週末優預期 下代旗艦iPhone恐延遲上市

週三 (22 日) 知名蘋果分析師郭明錤發表研究報告表示，iPhone SE 首個週末預購量優於預期，但考量到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所帶來的消費萎縮，故在最悲觀的場景預估下，估計整體 iPhone 出貨量在第二季將年減 20-25% 至 2900-3200 萬部。

郭明錤表示，iPhone SE 首個週末預購優於市場預期，大多數市場出貨時間需 5 至 10 天以上，iPhone SE 預估將成為 2020 第二季 iPhone 出貨量的關鍵支撐。

郭明錤認為，在 iPhone SE 預購前，市場對 SE 之市場需求其實並無太高期待，但郭明錤仍樂觀認為，iPhone SE 預購量將優於市場預期，郭明錤預估，iPhone SE 出貨量在第二季約落在 1200 至 1400 萬部，主要由和碩 (供給比重約 50 至 60%) 與鴻海 (供應比重約 40 至 50%) 組裝出貨。

而展望第三季，雖然目前 iPhone SE 供應鏈出貨預估約為 1000 萬部，但郭明錤認為，目前第三季的 SE 需求可能仍不明朗，估計需要等待至 5 月中旬或之後，才有較好能見度，而影響 SE 出貨預估的關鍵，仍在於疫情改善。

郭明錤表示，iPhone SE 預購優於預期，共有 3 個重要意義：

在蘋果 (AAPL-US) 同時砍單更高端 iPhone 11 系列時，這可能意味著消費降級，對所有智慧型手機品牌而言，最大的挑戰是疫情爆發後，消費信心或購買力受到負面影響，消費者會傾向購買價格與規格較低的同類產品或停止購買。 iPhone 6 與 6s 系列擁有最大用戶基礎。對這些用戶而言，SE 是最佳換機選擇。 iPhone SE 的策略是用最低端的機種搭載最高端的處理器，讓蘋果在消費降級的挑戰下，服務與內容事業可望因最佳運算裝置市佔增加而繼續成長，但是，在消費降級風險下 iPhone 產業鏈不一定能夠受惠。

因受到疫情負面影響，郭明錤宣布下修整體 iPhone 第二季出貨量預估約 30% 至 3500 至 3700 萬部，且可能還有下修風險，再考慮到疫情與消費降級，郭明錤對 iPhone 第二季出貨量最悲觀預估 是 2900 至 3200 萬部，季增率約衰退 25-30%，年增率約衰退 20-25%。

圖片：AFP

6.7 吋旗艦版 iPhone 12 恐延遲上市？

而對於今年下半年的 iPhone 12 生產進程，郭明錤表示，新款 iPhone 開發可能會因為疫情爆發而受到負面影響，但建議投資人應更關注消費降級對 iPhone 需求之影響，因蘋果的執行力可將延遲開發與量產的風險降到最低，故最終影響蘋果與供應鏈最大的，還是市場需求。

蘋果在全球疫情爆發後，已決定啟動遠程認證與授權給更多在地員工來完成新款 iPhone 的開發，而此改變需要時間，故 2020 下半年的新款 iPhone EVT 驗證均推遲約 1 個月，對此郭明錤認為，蘋果新款 6.1 吋與 5.4 吋的 iPhone 仍有可能在 9 月進入量產，而設計最複雜的新款 6.7 吋 iPhone 量產時程，可能會推遲至 10 月。

郭明錤表示，支援 5G 毫米波之 iPhone 潛在遞延的原因為，AiP (Antenna in package) 在四月初設計改變與測試實驗室暫停驗證服務，而蘋果在四月初為求改善 AiP 效能故修改設計。

郭明錤預估，若疫情不能在六月前得到較好控制，那麼估計 5G 版毫米波 iPhone 佔新款 iPhone 出貨量比重將從原先估計的 15-20% 下修至約 5-10%。

郭明錤進一步指出，若消費信心與實質購買力能在第三季開始恢復，那麼預估 2020 全年 iPhone 出貨量將衰退年減 10-15% 至 1.65-1.75 億部，其中第一、二、三、四季出貨量分別預估為 4000-4200 萬部、3000-3300 萬部、3200-3500 萬部、6300-6600 萬部。

但郭明錤強調，上述預測隨時可能會因為疫情變化而修正。