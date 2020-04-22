墨西哥央行意外調降隔夜利率2碼 上半年GDP恐下滑逾 5%

墨西哥央行 (Banxico) 週二 (21 日) 出乎市場意料，宣佈將隔夜目標利率 (overnight interbank interest rate) 下調 2 碼 (50 個基點) 至 6%，預測墨國上半年 GDP 可能大幅萎縮 5%。

墨西哥央行週二釋出最新聲明提到，考慮新冠肺炎 (COVID-19) 對通膨、經濟活動和金融市場造成的風險，宣布將隔夜目標利率下調 2 碼至 6%。

(圖片：zerohedge)

墨西哥央行預測，新冠疫情對當地經濟活動造成負面影響，可能導致墨西哥上半年的經濟成長出現重大萎縮。儘管新冠疫情影響的程度和持續時間仍充滿未知，而且由於可獲得的資訊仍然有限，初步估計表明，與前一年同期相比，2020 年上半年墨西哥國內生產總值 (GDP) 可能下滑 5% 以上。顯而易見的是，經濟衰退的情況正明顯擴大。

墨西哥央行將採取其他措施，以促進金融市場的有序行為、強化信貸管道並為金融體系的健康發展提供流動性。

受此消息影響，墨西哥披索小幅上揚，美元 (USD) 兌墨西哥披索 (MXN) 一度來到 24.3175，截稿前 USD/MXN 上漲 1.66%，暫報 24.4360。