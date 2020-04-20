人行降息！一年期LPR調降20基點 五年期降10基點

周一 (20 日) 中國央行下調一年期貸款市場報價利率 (LPR)20 基點，達 3.85%；五年期以上貸款市場報價利率 (LPR) 則下調 10 基點，達 4.65%。

資料來源: 中國銀行間同業拆款中心

不過，在中國人行宣布調降 LPR 後，離岸人民幣急貶，由平盤附近震盪，應聲貶值 150 基點，暫報 1 美元兌 7.0871 人民幣，貶幅 0.21%，逼近 7.09 大關。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣即時走勢

上周五召開的中國中共中央政治局會議再度提出，要求利用降準、降息、再貸款等方式，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下滑，為經濟發展及中小微企業提供援助。同時，中國人行在上周也調降 1 年期中期借貸便利 (MLF) 得標利率 20 個基點，預先反應今日調降 LPR 的可能性。

之前已有多位專家預估，4 月份 LPR 報價有很大的機率一年期下調 20 個基點，5 年期以上下調 10 個基點，再次呈現非對稱降息。不過，五年期以上的貸款以住宅抵押貸款比重高，這不對稱降息也暗示房地產調控不放鬆的訊號。

此外，有專家指出，中國中共中央政治局會議再次明確指出要求降準、降息，意味著未來中國人行還有機會再祭出寬鬆貨幣政策。降息可能已不只有在 MLF 利率、LPR 等下調，存款基準利率也有可能下修。

中國中信證券表示，後續中國人行在公開市場操作及 MLF 利率仍可能再下調 2 次，約 15 基點左右的空間，LPR 利率也將會再下滑。

工銀國際指出，2020 年全年 LPR 的整體降幅預估達 50 基點，且隨著中國 CPI 進一步走弱，調整利率腳步可能將加速。而再貸款對中小微企業的紓困效應也將隨 LPR 下滑而擴大，預計下階段優惠中小微企業的再貼現、再貸款規模可望進一步擴張。

