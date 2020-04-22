〈財報〉Netflix訂閱激增 但預警打消Q2期待 盤後11%漲幅全吐回

Netflix (NFLX-US) 週二盤後公布第一季財報，股價最初立即漲逾 11%，但隨後發布保守財測，預警訂閱數成長力道將隨防疫封鎖措施解除而減緩，漲幅幾乎吐光至僅剩 1% 不到。

Netflix 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：1.57 美元 vs. 1.65 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：57.7 億美元 vs. 57.6 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

全球付費訂閱人數淨增：1577 萬人 vs. 820 萬人 (Street Account)

然而，由於新冠病毒對獲利的衝擊難以估算，因此分析師也很難比較 Netflix 第一季表現的好壞。

Netflix 在致股東的信中提到，本季收視率和訂閱量預計將激增，但也預警一旦全球各地的防疫封鎖措施解除後，收視率預計下降，訂閱人數的成長也會放緩。

Netflix 預期第二季全球付費訂閱人數淨增 750 萬人，但該公司強調這數據「大多是猜的」，因為疫情無法掌握，自然也不清楚各國何時解除防疫封鎖限制。

Netflix 預期第三季全球付費訂閱人數淨增下降，因為屆時會有更多國家地區重啟經濟，以及去年同期有新一季熱門影集的助陣，例如《怪奇物語》和《紙房子》。



執行長 Reed Hastings 在財報電話會議上表示，「我們不會輕易猜測，我們這樣猜是因為我們大多數人都察覺到這陣風，但卻很難說。但再次強調，網路娛樂未來五年是否會越來越重要？這趨勢無庸置疑且無任何動搖。」

自由現金流改善

Netflix 表示，由於拍攝工作均已完成，第二季預計上映的影片和節目均可按計劃發行。另一方面，因為暫停生產，手頭上將有更多現金能彌補影片和電視節目內容的授權營收損失。

Netflix 表示，今年自由現金流達負 10 億美元，較先前預期的負 25 億美元預期改善不少，但恐怕還未能找到直通自由現金流獲利的康莊大道。該公司先前計畫逐年改善自由現金流。

Netflix 也提到，美元走強將會挫傷其國際營收。

產品長 Greg Peters 表示，Netflix 的顧客流失率已經返回到漲價前的水準，且因為目前的狀況，公司對於再漲價的行動「想都沒有想過。」

由於防疫居家辦公與上學人數眾多，網速吃緊，Netflix 和谷歌旗下的 YouTube 都宣布將降低歐洲的串流品質，以確保連線流暢。Netflix 宣布已將網速降速 25%，且與網路服務供應商 (ISP) 合作擴大容量，以期解除這些限制，能再次提供標準服務給用戶。