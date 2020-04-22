反美還是危安因素 中國對波音砍單 總值29億美元

外媒報導指出，中國國家開發銀行旗下的國銀金融租賃宣布與波音達成協議，取消 29 架尚未交機的 737 MAX 飛機訂單，該訂單至少價值 29 億美元，剩餘未交機的數量為 70 架。

同時，國銀租賃表示，已訂購的波音 737 MAX 10 飛機已全部改換為波音 737 MAX 8 飛機，此機型 20 架未交機的飛機延至 2024 年、2025 年及 2026 年交機。

從 2018 年 10 月到 2019 年 3 月間，波音 737 MAX 機型發生兩起不幸的墜機事故，共導致 346 人死亡。兩起空難均與飛機上的自動防失速軟體錯誤啟動有關，該機型隨後在全球遭到停飛。

此外，根據數據顯示，在停飛前 737 MAX 機型尚未出貨的訂單量逾 4000 架，堪稱波音最大的金雞母，但在事故後不但訂單急速縮減，分析師還表示，波音每個月都因此損失 10 億美元。

除中國砍單外，通用電氣的飛機租賃部門也在近期取消 69 架尚未交機的飛機訂單，價值 69 億美元。不光如此，新冠肺炎疫情讓波音雪上加霜，波音 CEO Calhoun 表示，該公司將面對一個新現實，市場可能需要數年時間才能恢復。

不過，目前美中緊張的關係增溫，除了貿易戰、封鎖華為外，新冠肺炎疫情爆發美國總統川普也開始針對中國作為有所批判。中國國營事業在此時砍單不免讓外界多作聯想。

