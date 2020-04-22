〈財報〉疫情下仍報佳音 德儀Q1營收獲利超乎預期 盤後大漲逾3%

晶片製造商德儀 (TXN-US) 週二 (21 日) 於美股盤後公布 2020 年 Q1 財報，在全球半導體產業遭新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊之下，德儀第一季依然表現優異，營收與獲利遠優於市場預期，激勵盤後股價大漲逾 3%。

德儀 (TXN-US) 週二收盤下跌 4.21%，以每股 106.84 美元作收，而在盤後公布財報後，德儀股價大漲 2.95% 至每股 109.99 美元。

德儀股價 (圖片: Google)

Q1 財報關鍵數據：

EPS 報 1.24 美元，低於去年同期的 1.26 美元，年減 7%，優於市場預期的 1.01 美元

營收報 33.3 億美元，低於去年同期的 35.9 億美元，優於市場預期的 31.8 億美元

淨利報 11.7 億美元，低於去年同期 12.2 億美元

類比積體電路 (IC) 營收下降 2%

嵌入式處理部門營收下滑 18%

公司聲明與展望：

德儀是科技財報週第一家公布業績的大型晶片製造商，德儀本季度 EPS 包含 10 美分的收益，這並未包含在公司日前財測中。

執行長 Rich Templeton 在聲明中表示，過去 12 個月中，德儀透過股票回購和股息向股東們返還 66 億美元，同期的股息佔自由現金流 55%，突顯公司的可持續性。

「未來 12 個月公司的營運現金流為 64 億美元，再次突顯出我們的商業模式優勢，這反映公司產品組合的質量和生產策略，包括 300 毫米波類比 (Analog) 生產的收益。」

「COVID-19 疫情帶來的潛在產業衰退現象，加上客戶需求能見度降低，因此我們正在利用 2008 年金融危機的走勢，來模擬第二季的前景。」

Q2 財測展望

營收介於 26.1 億美元至 31.9 億美元區間，市場預期營收為 31.9 億美元

EPS 介於 0.64 美元至 1.04 美元，市場預期為每股 1.03 美元

自年初以來，德儀股價已累計下跌 16%，而同期標普 500 指數則下跌 15%。