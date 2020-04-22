〈財報〉歌爾Q1純益年增45% 股民不買單午盤下1.5%

周三 (22 日) 歌爾公布第一季財報，營收年增 14%，毛利率創近 6 季新高，純益一舉躍升近人民幣 3 億元，年增 45%，惟股價反應冷淡，即便在盤中一度縮小跌幅至不足 1%，但隨後仍回檔下跌。截至上午收盤，每股暫報 18.15 人民幣，下挫 1.5%，跌幅較創業板指的 0.38% 來得更重。

資料來源: 東方財富網, 歌爾股價日線走勢

第一季財報亮點：

營收人民幣 64.74 億元，年增 13%。

歸屬於上市公司股東的純益人民幣 2.94 億元，年增 45%。

毛利率 18.2%，創下近 6 季新高。

EPS 人民幣 0.09 元，去年同期人民幣 0.06 元。

研發費用人民幣 3.38 億元，年增 43%。

三大事業群業績表現：智慧聲學整機營收人民幣 26.89 億元，年增 25%；精密零組件營收人民幣 22.95 億元，年增 21%；智慧硬體營收人民幣 12.25 億元，年增 - 18%。

資料來源: 歌爾財報

公司展望

歌爾表示 AirPod 熱銷，使業績保持強勁的成長趨勢；同時，歌爾也是 Android 陣營 TWS 的主要供應商，因此繼續利用自身在聲學方面的優勢，抓住 TWS 快速成長期，持續該領域的領導地位。

目前國際大客戶端的聲學零組件競爭格局已趨於穩定，至於 Android 陣營仍有提升市占率的空間。

因受肺炎疫情的影響，智慧穿戴裝置市場今年成長幅度減緩，但有機會在 2021 年出現反彈，公司仍然會將其作為重要的智慧整機業務之一，持續投入並積極開拓市場。



市場觀點

中國中金表示，歌爾在經歷過去 2 年的發展低潮，今年公司為留住人才，推出較大規模的員工入股計劃，這將可激勵高階主管及核心研發人員的工作動力與向心力，也展現歌爾對未來幾年發展趨勢的信心。不過，人事費用攤銷大，若營收沒有等幅躍升，恐不利獲利表現。

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